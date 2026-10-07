Albert Verlinde kritisch op Olcay Gulsen na optreden bij ‘RENZE’

Tekst: Redactie Weekend

Albert Verlinde was groot fan van Olcay Gulsen. Dat ligt tegenwoordig wel wat anders, vertelt hij aan Weekend.

Albert Verlinde over de rol van Olcay in de talkshow RENZE: ‘Feitelijk heeft Renze zijn eerste uitzending laten stelen door Olcay en dat is gewoon niet slim. Ik vond het vreselijk, omdat Olcay alleen maar de aanval inzette.’

Albert Verlinde over cijfers van ‘RENZE’

Albert is weer op het oude nest van Vandaag Inside te vinden, na zijn uitstapje bij RTL Tonight. Ook is hij deskundige bij RENZE. Die kijkcijfers gaan niet goed. Albert vindt dat lastig. ‘Met RTL Tonight was ik echt heel erg betrokken, omdat het een nieuw avontuur was. Bij Renze denk ik: je moet je draai gewoon nog vinden. Het is nog niet gezellig of leuk, het heeft zijn eigen sfeer nog niet. Ik denk dat hij daarnaar moet zoeken. Maar dat komt wel goed, denk ik. Hij moet wel even de tijd krijgen.’

Albert ziet Renze zoeken

Critici vinden dat Renze zijn gasten niet laat uitpraten. Volgens Albert hoort dat bij het feit dat hij aan het zoeken is naar zijn rol. ‘Zodra hij dat weet, komt er ook meer sfeer. Al die talkshows die goed lopen, hebben sfeer. Eva Jinek zit daar als een soort vriendin van heel Nederland en de mannen van VI hebben een soort kroegensfeer met elkaar. Renze moet eerst zijn eigen plek gaan zoeken. Maar die is niet van de ene dag op de andere gevonden.’

Tekst gaat verder onder video waarin de ‘Vandaag Inside’-tafel het gesprek tussen Olcay en Donny bespreekt.

Over Olcay Gulsen in de talkshow

Er klinkt ook dat Renze uit is op effectbejag. Zoals toen Donny Roelvink en Olcay Gulsen te gast waren. Daarover zegt Albert: ‘Kijk, als mensen meer gaan praten over Olcay dan over het programma RENZE, dan is het natuurlijk niet best.’ Feitelijk heeft Renze zijn eerste uitzending laten stelen door iemand anders, vindt Albert. ‘Dat is gewoon niet slim. Olcay dacht wellicht: ik zit hier nu, dus ik pak die eerste uitzending ook. Donny heeft volgens mij van RTL te horen gekregen: “Je moet bij RENZE gaan zitten, om als eerste je verhaal te doen. En verder doe je heel de zomer niks.” En zo hadden zij ook meteen iemand op die plek. Maar daar trappen de kijkers niet in.’

Dit zag Albert gebeuren

Albert keek niet met plezier naar die uitzending. ‘Ik vond het vréselijk. Wat precies? Dat een echt gesprek er niet kwam en Olcay alleen maar de aanval inzette. Ik dacht: stel nou gewoon de vragen! Zoals: waarom zeg je dit, Donny?’ Albert vindt zelf: iedereen mag vinden wat-ie vindt. Hij vervolgt: ‘Als je daar weer iets van vindt, spreek dan iemand erop aan. Maar probeer te zoeken wat iemand drijft, in plaats van meteen te veroordelen. Ik denk dat dat het grote probleem is van nu. We zetten iemand meteen in de hoek van: die is extreem dit, of extreem dat, of dat is de manosfeer, weet ik het wat allemaal. Je kunt ook gewoon met elkaar praten en vragen: maar hoezo zeg je dit? Waar komt dat dan vandaan? Is het de islam waar je door gestuurd wordt? Of heb je vroeger iets meegemaakt waardoor je denkt: ik laat mijn vrouw niet nog een keer afpakken door een ander. Verzin het maar, zoek maar wat het is.’

Eerder was Albert nog fan van Olcay. ‘Ik bedoel, ze is uitgesproken. Maar ze is zichzelf een beetje kwijtgeraakt. Nu ook met haar huwelijk, wat ze zo etaleert op sociale media. Daar denk ik dan van: jeetje, wat ben je aan het bewijzen? Vertel me: wát ben je aan het bewijzen?’

Lees meer van het gesprek met Albert Verlinde in Weekend 41, vanaf vandaag in de winkels en hier online te bestellen.