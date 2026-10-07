Is Patty Brard nog wel leuk genoeg voor reality-tv? ‘Meer dan een klysma in mijn leven’

Tekst: Redactie Weekend

Critici zetten vraagtekens bij Patty Brards nieuwste realitysoap: gaat het wel spectaculair genoeg zijn? Daarop reageert de presentatrice: ‘Een goedlopende soap hangt niet af van het gegil of geschreeuw van iemand.’

Aan Weekend vertelt Patty Brard dat ze iemand de realityserie van André Hazes saai hoorde noemen. ‘Ik dacht: wow! Kan er dan niemand een keer zeggen: “Jeetje, wat knap, goed, gezellig en fijn dat hij nu zo gelukkig is!” In plaats van: het is zó saai zonder die rellen. André heeft zijn downs gehad en nu zit hij in een up. Hoewel hij in die up nu weer te horen heeft gekregen dat hij niet meer kan zingen. Tja, zo gaan die dingen in het leven.’

Patty Brard legt realityserie uit

Patty benadrukt dat je een realitysoap niet speelt. ‘Een reallifesoap registreert. Je laat gewoon een leven zien en dat hangt niet aan elkaar van sensatie. Gerard Joling leeft op een bepaalde manier, De Meilandjes zijn weer anders, en het ene vind je leuk en het andere niet. Maar een goedlopende soap hangt niet af van het gegil of geschreeuw van iemand.’

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Over de klysmabehandeling

Dat Miljuschka in RTL Boulevard begon over de klysmabehandeling die Patty vroeger in Patty’s Fort liet zien, vindt Patty grappig. ‘Zo grappig dat veel mensen in die klysma zijn blijven hangen, ik wil vóóral iedereen aanraden om te gaan kijken. Want weet je: er is nog veel meer dan een klysma in mijn leven! Gelukkig is mijn realitysoap daar niet afhankelijk van. Ik vind ons leven zelf niet zo heel spectaculair, maar iedereen, bij de producent en Videoland, zei na het zien van de eerste pilot: “Jij bent niet goed!” Zó leuk en anders vonden ze het.’

Lees het hele gesprek met Patty Brard in Weekend 41, vanaf nu in de winkels en hier online te bestellen.