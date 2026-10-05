Ed Sheeran heeft een nieuw voorprogramma na vertrek Macklemore

Tekst: Redactie Weekend

Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest toegevoegd aan zijn Amerikaanse tournee. Isaac Slade, de voormalige zanger van The Fray, neemt de plek in nadat Macklemore uit het voorprogramma werd gehaald om zijn pro-Palestijnse uitspraken.

De wisseling volgt op een onrustige periode rond de tour van Ed Sheeran. Eerder haakten alle artiesten uit zijn voorprogramma af, inclusief zijn begeleidingsband.

Slade op het podium in Atlanta

Isaac Slade verscheen zaterdagavond al kort op het podium tijdens een concert van Ed Sheeran in Atlanta. Daar speelde hij een aantal bekende nummers van The Fray, waaronder How to Save a Life, You Found Me en Over My Head (Cable Car). Isaac was jarenlang de frontman van The Fray, de band die begin deze eeuw internationaal succes had. In 2022 stapte hij op als leadzanger.

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Ophef rond Macklemore

Macklemore zou oorspronkelijk het voorprogramma van Ed Sheeran verzorgen en stond al twee keer op het podium tijdens diens Loop-tour door de Verenigde Staten. Begin september vroeg de rapper tijdens een optreden aandacht voor Gaza en riep hij onder meer ‘Free Palestine’. Dat leidde tot kritiek van Amerikaanse concertzalen waar Ed Sheeran nog zou spelen. Sommige locaties dreigden optredens met Macklemore te annuleren. Uiteindelijk werd de rapper uit de tour gehaald. Daarna besloten ook de andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran te stoppen. De zanger bood later tijdens een concert in Philadelphia geëmotioneerd zijn excuses aan.

Middenpositie

Ook Isaac ging tijdens zijn optreden kort in op wat er in Gaza gebeurt. ‘Iedereen lijkt in deze wereld partij te kiezen en dat is goed. Wat daar gebeurt is verkeerd, maar als we er doorheen willen komen hebben we mensen nodig die die middenpositie innemen’, zei hij volgens Amerikaanse media. Macklemore gaat ondertussen verder met eigen optredens onder de naam Free Palestine. De opbrengsten daarvan zijn bedoeld voor hulporganisaties voor Palestijnen.