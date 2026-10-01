Man Paulien Cornelisse eert haar met column voor de Volkskrant

Tekst: Redactie Weekend

Chris Bajema heeft donderdag in de Volkskrant een column gewijd aan zijn woensdag overleden vrouw Paulien Cornelisse. Hij beschrijft daarin hoe hij haar jarenlang van dichtbij aan het werk zag.

Paulien Cornelisse schreef sinds 2018 drie keer per week een korte column van 150 woorden voor de voorpagina van de Volkskrant. Chris nam donderdag zelf eenmalig die plek in. Onder de titel Pyjama blikt hij terug op hun dagelijkse rituelen en op de columns die nu extra veel betekenis voor hem hebben gekregen.

Column schrijven vanuit huis

Chris schrijft dat Paulien in de beginjaren vaak met haar laptop naar een café ging om aan haar column te werken. Vanaf de coronatijd veranderde dat ritueel. ‘Maar vanaf de coronatijd ging ze gewoon naar boven om in haar pyjama op het bankje in haar werkkamer een column te tikken.’ Rond half tien vroeg ze hem regelmatig via WhatsApp om mee te lezen. Vaak had ze hem al ergens in huis horen lachen, waarna hij haar simpelweg ‘Ja!’ of ‘Leuk!’ terugstuurde.

Een terugblik op het gezinsleven

Toen de bundel met haar columns, genaamd In het kort, verscheen, drong het pas echt tot Chris door dat Paulien met haar columns ook hun gezinsleven had vastgelegd. ‘Dat is nu een heel groot geschenk’, schrijft hij. De korte verhalen over alledaagse momenten voelen daardoor nu als herinneringen op papier. Ook Chris zelf kwam geregeld in haar werk voor, bijvoorbeeld wanneer ze schreef over zijn liefde voor schaatsen.

Dierbare herinnering aan de muur

Voor Chris is Gekraak een van de columns die hem het meest raken. In dat stuk schreef Paulien over een dag waarop ze samen op pad gingen om een geschikte schaatsplek te vinden. Hij heeft de column in zijn werkkamer opgehangen. ‘Want daarin zijn we samen op avontuur. Voor altijd’, schrijft hij aan het einde van zijn eigen column.