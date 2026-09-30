Taalvirtuoos Paulien Cornelisse (50) overleden

Tekst: Redactie Weekend

Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelisse is woensdag op 50-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Haar management heeft het nieuws bekendgemaakt.

Paulien overleed in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam. ‘Ze was omringd door haar geliefden’, laat haar management weten in een persbericht.

‘Een tegenslag waar ik elke dag mee wakker word’

In 2021 zag een oplettende kijker tijdens een optreden van Paulien in Jinek een verdikking in haar hals. Ze werd geopereerd en een deel van haar schildklier werd verwijderd. Eerst werd gevreesd voor schildklierkanker, maar de tumor bleek uiteindelijk goedaardig. In 2024 maakte Paulien bekend dat er opnieuw kanker bij haar was vastgesteld, waarna ze haar theatertournee moest annuleren. Later sprak ze in De Slimste Mens over de impact van de diagnose. ‘Ik weet nu meer dan een jaar dat ik kanker heb. Dat is een tegenslag waar ik elke dag mee wakker word.’

Paulien probeerde ruimte te houden voor hoop en voor de moeilijke momenten. ‘Wat ik heb geleerd, is dat het helpt om hoopvol te zijn, maar tegelijkertijd dat je ook plaats moet bieden aan wanhoop.’ Ook haar geplande terugkeer naar het theater ging niet door: de voorstellingen van Waar was ik gebleven in DeLaMar werden geannuleerd, omdat haar gezondheid en beperkte energie het niet toelieten.

Mutsje in ‘De Slimste Mens’: ‘Een pruik wilde ik absoluut niet’

Sinds 2025 was Paulien jurylid van De Slimste Mens, waar ze Maarten van Rossem opvolgde. Onlangs vertelde ze in het programma dat ze chemotherapie had ondergaan en zware medicijnen gebruikte. Door de behandeling was ze haar haar verloren, waardoor ze in de uitzendingen een muts droeg. Haar haar begon inmiddels weer een beetje terug te groeien, maar een pruik wilde ze beslist niet. Hoe ze zich voelde, verschilde per dag. Toch was ze blij dat ze weer bij het programma kon zijn. Presentator Herman van der Zandt vertelde eerder deze maand aan RTL Boulevard dat hij na haar chemotherapie een muts voor haar had gemaakt.

Doorbraak met ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’

Haar grote doorbraak kwam in 2009 met Taal is zeg maar echt mijn ding, waarin ze met humor onderzocht hoe mensen taal gebruiken en wat ze daar soms eigenlijk mee bedoelen. Van het boek gingen honderdduizenden exemplaren over de toonbank. Daarna verschenen onder meer En dan nog iets, Taal voor de leuk, Japan in honderd kleine stukjes en Hèhè – Over wat we zeggen zonder dat we het doorhebben. Jarenlang schreef ze bovendien voor de voorpagina van de Volkskrant: drie keer per week een stukje van slechts 150 woorden, waarin ze met verwondering naar alledaagse situaties keek. In 2025 werden 400 van die observaties gebundeld in In het kort. Ook schreef ze De verwarde cavia en De verwarde cavia – Terug op kantoor. Dat laatste boek werd in 2025 bekroond met de NS Publieksprijs.

Privé had Paulien een relatie met theater- en podcastmaker Chris Bajema. In maart 2015 kregen ze samen een zoon. Chris had uit een eerdere relatie al twee kinderen, waardoor ze een samengesteld gezin vormden.