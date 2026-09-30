Martine van Os stopt na jaren met Tijd voor MAX

Tekst: Vera Guldemeester

Na jarenlang een vertrouwd gezicht te zijn geweest van Tijd voor MAX, neemt Martine van Os (69) binnenkort afscheid van het programma. Sinds 2008 stond ze aan het roer van de dagelijkse talkshow, maar de presentatrice vindt het tijd voor een nieuwe fase. Wanneer haar laatste uitzending is, is nog niet bekend.

Dat Martine nadacht over haar toekomst bij Tijd voor MAX, speelde al langer. Dagelijks presenteren wilde ze niet meer en daarom zag ze een rol van twee dagen per week wel zitten. Omroep MAX kiest echter liever voor een vast presentatieduo. Daardoor komt er voor Martine helemaal een einde aan het programma.

‘Ik ben 69 en wil graag nieuwe dingen doen, dus dan is het het moment’, vertelt ze aan Nouveau. Haar vertrek betekent dat er in korte tijd veel verandert. Vorig jaar maakte Martine namelijk al bekend te stoppen met We zijn er bijna!. Marlijn Weerdenburg nam dat programma vervolgens van haar over.

Terug naar acteren

Stilzitten is Martine na haar afscheid allerminst van plan. Ze wil zich opnieuw meer met acteren bezighouden en werkt bovendien aan de ontwikkeling van series. Daarmee slaat ze na jaren van presenteren mogelijk een heel andere weg in.

Of die plannen daadwerkelijk van de grond komen, weet ze nog niet. Martine omschrijft het proces als spannend, juist omdat er nog niets vaststaat. ‘Het vergt een lange adem en het is bloedspannend, want het kan natuurlijk mislukken.’ Die onzekerheid zorgt voor gemengde gevoelens: ze vindt haar nieuwe toekomst naar eigen zeggen opwindend, maar kan er ook van in de war raken doordat alles nog openligt.

Opvolger nog niet bekend

Voorlopig moet Martine eerst nog afscheid nemen van Tijd voor MAX. Een woordvoerder van Omroep MAX laat weten dat nog niet bekend is wanneer ze haar laatste uitzending presenteert.

Ook over haar opvolging bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. Wie straks haar plek inneemt naast Sybrand Niessen, wordt op een later moment bekendgemaakt.

Eerder stopte ze ook al met ‘We zijn er bijna’: