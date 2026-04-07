Marlijn Weerdenburg neemt stokje over van Martine van Os en presenteert We Zijn Er Bijna!

Tekst: Evelien Berkemeijer

Omroep MAX heeft Marlijn Weerdenburg gestrikt als de nieuwe presentatrice van We zijn er Bijna!. Daarmee neemt zij het stokje over van Martine van Os, die vijftien jaar lang het gezicht van het programma was.

Vanaf deze zomer is Marlijn Weerdenburg te zien in het NPO 1-programma waarin kampeerders worden gevolgd tijdens hun groepsvakantie door Europa. In een video draagt Martine het stokje officieel aan haar over. Vanmiddag vertelt Marlijn in Tijd voor MAX meer over haar nieuwe rol als presentatrice van We Zijn Er Bijna!.

Waardige opvolgster

MAX-directeur Jan Slagter noemt het vertrek van Martine van Os een flinke verandering voor het programma. ‘Het vertrek van Martine na 15 jaar was natuurlijk een aderlating voor het programma. Tegelijkertijd kijken we vol vertrouwen vooruit en zijn we ervan overtuigd met Marlijn een waardige opvolgster te hebben gevonden. Met haar betrokkenheid, invoelend vermogen en enthousiasme past zij bij het programma en de mensen die eraan meedoen. En niet onbelangrijk: ze heeft er enorm veel zin in.’

Verhalen van reizigers

Marlijn Weerdenburg is bij het grote publiek bekend als presentatrice, actrice en zangeres. In haar nieuwe rol binnen We zijn er Bijna! neemt Marlijn de kijkers mee naar een vakantiebestemming, waar zij samen met de reizigers de bijzondere, ontroerende en vaak verrassende momenten van hun groepsreis beleeft.

Vertrouwd en nostalgisch

Voor Marlijn voelt het programma bovendien als bekend terrein. ‘Ik voel me vereerd dat ik, naast al mijn andere werkzaamheden, het stokje van Martine mag overnemen. Als kind gingen we altijd met de caravan op vakantie, dus voor mij voelt We zijn er Bijna! als vertrouwd, maar ook nostalgisch terrein. Het chemische toilet uitspoelen, de vaat doen in het sanitairgebouw en ’s avonds nog een potje kaarten in de voortent, ik kan niet wachten!’ De reisbestemming van het nieuwe seizoen is Griekenland. Daar maken de deelnemers samen een groepsreis langs verschillende locaties op het Griekse vasteland.