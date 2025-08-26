Dit is het gezin van Marlijn Weerdenburg

Tekst: Dunya Diercks

Marlijn Weerdenburg is met recht een duizendpoot te noemen. Ze presenteert, acteert en zingt en ook thuis is stilzitten er niet bij. Met haar partner Paul Broers heeft Marlijn (42) twee kinderen en dat betekent altijd werk aan de winkel. Maar daar geniet de presentatrice en zangeres met volle teugen van, blijkt uit de vele foto’s die Marlijn deelt met haar volgers.

Ze leerde haar partner Paul in 2015 kennen, tijdens haar presentatiedebuut op de Nijmeegse Vierdaagse. Paul regelde toen voor haar het geluid en zag dat ze duizend doden stierf van de zenuwen. Hij stelde haar op haar gemak en de rest is geschiedenis… Marlijn beviel in 2017 van hun zoon Teun, en in 2021 kwam daar zoon Sammie bij. En wie natuurlijk ook deel uitmaken van dit gezellige gezin: katten Donder en Bliksem!