Voormalig juicekoning Farja over eenzaamheid: ‘Ik ben vroeger heel erg vernederd’

Tekst: Redactie Weekend

Farja Farvardin, beter bekend als juicekoning Fawry Not Sawry, blokkeerde eerder zijn gevoelens, wat ervoor zorgde dat hij overat. Hij wil dat roer nu omgooien.

Aan Weekend vertelde Farja Farvardin over de switch die hij maakte in zijn muziekcarrière, nadat hij te gast was bij de theatershow van Fajah Lourens. Bij haar is hij ook in therapie gegaan. Let op: in dit artikel wordt gesproken over ongezond eetgedrag en overmatig eten.

Eetgedrag kwam voort uit eenzaamheid

Farja vertelt: ‘Ik had een probleem met binge-eten. Ik kan echt heel veel eten, tot misselijkheid aan toe. Iedere zondagmiddag kon ik voor negentig euro aan junkfood bestellen. Patat, burgers, sushi, noem het maar op, en daarna sloot ik af met de toetjes. Het was overmatig massa-eten.’ Dat wil hij niet meer. Fajah nodigde hem uit voor paardencoaching. Twee sessies brachten Farja tot het inzicht dat zijn overeten voortkomt uit een soort eenzaamheid. ‘Om een leegte op te vullen’, vertelt hij. ‘En die eenzaamheid komt weer voort uit onbegrip vanuit mijn ouders, die het moeilijk vinden als ik met dingen van vroeger kom die mij dwarszitten.’ Eenzaam voelt hij zich nu niet meer. ‘Ik probeer heel veel met mijn familie te praten en probeer die erkenning ook niet meer extern te vragen, maar aan mezelf te geven. Op die manier hunker ik ook niet meer naar bevestiging van mijn familie.’

De trauma’s van Farja Farvardin

Farja vertelt aan Weekend wat hem het meest dwarszit: ‘Er zijn in het verleden heel veel dingen tegen mij gezegd, waaronder vernederingen, het naar beneden halen van mij en noem maar op. Wanneer er voortdurend tegen een kind wordt gezegd dat het niet goed genoeg is, of opmerkingen worden gemaakt als: ‘Loop eens wat mannelijker’ of ‘Kijk nou eens wat je aanhebt’, kan dat een kind ontzettend veel schade toebrengen. Of die opmerkingen daadwerkelijk zo bedoeld worden als dat ze worden ontvangen, of niet. Ik heb daar trauma’s van opgelopen en daardoor zoek ik continu die erkenning en bevestiging, van zowel mijn ouders als mijn broer. We zijn heel close. Alleen, dat gesprek blijft moeilijk, omdat zij het anders hebben beleefd. Maar mijn broer kon zich er laatst wel in vinden toen ik zei: ‘Mijn eenzaamheid en overeten komt voort uit jullie onbegrip’.’

Lees het hele gesprek met Farja in Weekend 40, vanaf vandaag in de winkels en hier online te bestellen.