Julia Tan haalt uit naar vreemdgaan vader Humberto Tan

Tekst: Redactie Weekend

Julia Tan, de 26-jarige dochter van Humberto Tan, heeft zich op sociale media uitgesproken onder een video van Nienke Plas. In die video vertelt Nienke dat ze Chris Brown graag zou willen zien optreden en hem ook privé zou willen ontmoeten.

Die wens zorgt voor veel kritiek, omdat Chris Brown in het verleden is veroordeeld voor de zware mishandeling van zangeres Rihanna en ook vaker in verband is gebracht met geweldsincidenten. Julia Tan reageert daar fel op en haalt daarbij opvallend genoeg ook het verleden van haar vader Humberto aan.

Kritiek op Chris Brown

Onder de Instagram-video van Nienke laat Julia duidelijk merken dat ze niet achter haar uitspraak staat. ‘Oh….. niet Chris Brown’, schrijft ze met drie huilende emoji’s. Daarna wijst ze op zijn verleden: ‘De man die veroordeeld is voor mishandeling?’

Vergelijking met haar vader

Vervolgens reageert Julia nog een keer onder haar eigen bericht. Daarin verwijst ze naar Humberto, die in het verleden meerdere keren in opspraak kwam vanwege overspel, onder meer door zijn affaire met Dionne Stax. Toch vindt Julia dat dit niet te vergelijken is met het verleden van Chris. ‘Ik ben het ook niet eens met alles wat mijn vader doet, maar vreemdgaan is 1 ding en vrouwen slaan en er voor veroordeeld worden is 2’, schrijft ze. ‘Ik veroordeel mannen die vrouwen slaan altijd.’

Reacties lopen uiteen

Onder de video van Nienke ontstaat daarna een discussie. Een deel van haar volgers ziet Chris graag weer naar Nederland komen, omdat het volgens hen ’te lang geleden’ is dat hij hier op het podium stond. Anderen vinden dat juist geen goed idee vanwege zijn verleden. ‘Beter blijft hij heel ver weg!’, laat iemand weten.