Ed Sheeran verliest half miljoen volgers na rel rond Macklemore

Tekst: Redactie Weekend

Ed Sheeran is in korte tijd flink wat Instagram-volgers kwijtgeraakt. In één week tijd verdwenen er bijna 500.000 accounts, nadat er ophef was ontstaan over het schrappen van Macklemore uit het voorprogramma van zijn Amerikaanse tour.

Rapper Macklemore werd van de resterende shows gehaald nadat hij zich tijdens optredens uitsprak voor de Palestijnen. Hoewel Ed Sheeran later benadrukte dat hij zelf niet achter die beslissing zat, kreeg hij veel kritiek. Ook andere artiesten die met hem zouden optreden, besloten zich terug te trekken.

Instagram-account loopt leeg

Volgens cijfers van Social Blade, waar onder meer The Independent over schrijft, verloor Ed Sheeran op 15 september bijna 150.000 volgers. Dat was de dag waarop hij voor het eerst reageerde op de kwestie rond Macklemore. De dag erna verdwenen er opnieuw zo’n 150.000 volgers en weer een dag later kwamen daar nog eens 98.000 bij. Woensdag stond zijn account op 47,2 miljoen volgers, bijna een half miljoen minder dan een week eerder.

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Emotionele reactie tijdens optreden

Bij zijn eerste show zonder Macklemore, in Philadelphia, ging Ed op het podium in op de ontstane situatie. De zanger was daarbij zichtbaar geëmotioneerd en zei: ‘Wat er in Gaza gebeurt, is catastrofaal, onverdedigbaar en buiten alle proporties.’ Ook gaf hij toe dat hij fouten heeft gemaakt. ‘Ik heb moeilijke beslissingen moeten nemen en gemaakt, en ik maak fouten, en het spijt me ontzettend.’

Steunacts stappen op

De keuze om Macklemore uit het programma te halen, zorgde voor meer onrust rond de tour. Andere acts die Ed zouden ondersteunen, besloten niet meer op te treden uit solidariteit met de rapper. Bij het eerste concert zonder Macklemore stonden daarnaast pro-Palestijnse demonstranten buiten de concertlocatie.

Ook Pink betrokken bij discussie

De controverse bleef niet beperkt tot Ed en Macklemore. Javier Bardem deelde op Instagram een petitie waarin wordt gevraagd om Pink te schrappen als UNICEF-ambassadeur. Dat gebeurde nadat Pink kritiek uitte op Macklemores Free Palestine-boodschap. Pink liet later weten dat zij niet wilde dat een andere artiest het zwijgen werd opgelegd en dat haar kritiek niet ging over de woorden Free Palestine zelf.