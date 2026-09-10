Gwyneth Paltrow onthult het bizarre verhaal achter haar beruchte vaginakaars

Tekst: Redactie Weekend

Gwyneth Paltrow (53) heeft met Goop al heel wat spraakmakende producten gelanceerd. Maar geen enkel item zorgde voor zoveel rumoer als de kaars met de naam This Smells Like My Vagina.

In de podcast Friends keep secrets doet Gwyneth Paltrow nu uit de doeken hoe het idee ooit ontstond. De oorsprong blijkt een losse grap te zijn geweest, die door haar parfumeur heel wat serieuzer werd opgevat.

Op zoek naar een nieuwe geur

Gwyneth was samen met creatief directeur en parfumeur Douglas Little bezig met het ontwikkelen van een geur voor Goop. Daarbij passeerden allerlei aardse ingrediënten de revue, zoals tomatenbladeren en zeewier. De actrice vertelde dat ze houdt van bijzondere, houtachtige en leerachtige geuren. Toen ze aan een van de mengsels rook, floepte er spontaan een gewaagde opmerking uit. ‘Deze ruikt precies zoals mijn vagina’, zei ze lachend tegen Douglas.

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Van grap naar product

Wat Gwyneth bedoelde als een luchtige kwinkslag, kwam bij Douglas heel anders binnen. ‘Hij dacht dat ik serieus was’, vertelde ze later. De parfumeur zag meteen potentie in de uitspraak en werkte het idee uit tot een echte kaars. Wie hoopte daarmee iets heel persoonlijks van Gwyneth in huis te halen, komt bedrogen uit: de geur had volgens haar niets met haar lichaam te maken. De kaars bevatte onder meer bergamot, geranium, damascenerroos, cederhout en ambrettezaad.

Enorme aandacht

Goop zette de kaars in 2020 in de verkoop voor 75 dollar. Het product werd al snel een internetsensatie en groeide uit tot een van de bekendste artikelen van het lifestylemerk. De aandacht werd uiteindelijk zo groot dat Goop besloot ermee te stoppen. Volgens Gwyneth nam de kaars te veel ruimte in binnen het verhaal rond het merk.

Nog altijd gewild

Na het succes kwamen er nog andere kaarsen met opvallende namen, zoals This Smells Like My Orgasm en This Smells Like My Prenup. Toch bleef de oorspronkelijke vaginakaars het meest tot de verbeelding spreken. Podcastpresentator Benny Blanco vertelde dat hij ooit 600 dollar neertelde om via een wederverkoper nog een exemplaar te kunnen kopen.