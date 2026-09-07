Lale Gül is aan het daten met een bekende Nederlander met kinderen

Tekst: Redactie Weekend

Lale Gül heeft spannend nieuws op liefdesgebied. De 28-jarige schrijfster is opnieuw aan het daten en deze keer gaat het om een bekende Nederlander met kinderen, zo vertelde ze aan Shownieuws.

Veel wil Lale Gül er nog niet over kwijt. De man heeft kinderen en juist daarom heeft ze afgesproken om de beginnende romance voorlopig niet in de media te bespreken.

Voorzichtig met labels

Lale wil meteen duidelijk maken dat er nog geen sprake is van een vaste relatie. ‘Ik ben aan het daten. Ik zeg ook expres daten en geen huwelijk of relatie’, zegt ze. Ook verliefd noemt ze zichzelf nog niet. ‘Nee, dat niet’, benadrukt de schrijfster. Ze houdt het dus bewust bij daten, zonder daar nu al een groter verhaal van te maken.

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De identiteit van haar date blijft geheim. Wel bevestigt Lale dat het om een bekende Nederlander gaat die vader is. ‘Ja, ik snap dat dat je verbaast. Wie wil mij nou? Maar ja, het is me echt gelukt.’ Dat ze zijn naam niet noemt, heeft volgens haar vooral met zijn situatie te maken. ‘Ik heb niks te verbergen. Het maakt mij niet uit’, legt ze uit. ‘Alleen als mensen kinderen hebben of het liever uit de media willen houden, nog niet weten of ze het serieus willen of niet, dan zitten zij daar niet op te wachten. Ik heb nou eenmaal die afspraak, sorry.’

Geen Volendamse link

Helemaal zonder aanwijzing laat Lale het niet. Ze vertelt dat haar date niet ‘uit de Volendamse hoek’ komt. Daarmee lijkt ze te verwijzen naar eerdere geruchten over haar en Jan Smit. De schrijfster liet eerder al weten dat ze het daten met een bekende Nederlander prettig vindt. ‘Het fijne aan bekende Nederlanders is dat ik al weet dat ze mij niet interessant vinden omdat ik bekend ben’, zei ze vorige maand in de podcast Studio Sedee. ‘Dat is een verademing voor mij.’

Lale werd eerder dit jaar nog in verband gebracht met Ronnie Flex. De twee hadden op Instagram met elkaar geflirt en gingen daarna ook op date. Een romance ontstond daar uiteindelijk niet uit. Volgens Lale was er vooral sprake van een vriendschappelijke klik. Wie haar nieuwe bekende date is, blijft voorlopig dus nog een raadsel.