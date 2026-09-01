Doorbraak in zaak-Tupac: voormalig bendeleider schuldig aan beramen moord

Tekst: Redactie Weekend

Bijna dertig jaar na de dood van Tupac Shakur is voormalig bendeleider Duane ‘Keffe D’ Davis schuldig bevonden aan het beramen van de moord op de wereldberoemde rapper.

Een jury in Las Vegas achtte de 63-jarige Duane Davis schuldig aan moord met een dodelijk wapen voor de dood van Tupac Shakur, die op 7 september 1996 werd neergeschoten vanuit een voorbijrijdende auto. Davis stond volgens de aanklagers aan de basis van de schietpartij, hoewel hij zelf niet de dodelijke kogels zou hebben afgevuurd. Na het voorlezen van het vonnis kondigde hij aan in beroep te willen gaan.

Eigen verklaringen spelen grote rol

Tijdens het proces vormden de eigen uitspraken van Davis belangrijk bewijs. In een politie-interview uit 2008 verklaarde hij dat hij in de witte Cadillac zat van waaruit op Shakur werd geschoten, maar dat hij zelf niet had gevuurd. Volgens de aanklagers had Davis, destijds leider van de South Side Compton Crips, de schietpartij bevolen en het wapen geleverd waarmee zijn neef Orlando Anderson het vuur opende. Anderson, die iedere betrokkenheid bij de moord had ontkend, overleed in 2008 bij een andere schietpartij. Davis schreef later ook over zijn rol in zijn memoires Compton Street Legend uit 2019. Openbaar aanklager Binu Palal wees erop dat Davis jarenlang via onder meer documentaires, podcasts en zijn memoires had verteld ‘dat hij verantwoordelijk was voor de moord op Tupac Shakur’. De verdediging stelde daar tegenover dat zijn verklaringen grootspraak en fictie waren om boeken te verkopen. ‘Er is geen bewijs,’ zei advocaat Michael Sanft tegen de jury.

Familie Tupac geëmotioneerd na vonnis

De jury kwam binnen enkele uren tot een schuldigverklaring. Familieleden van Shakur hielden tijdens het voorlezen van het vonnis elkaars hand vast, omhelsden elkaar en huilden. Ook buiten de rechtbank reageerden fans met tranen en gejuich. Shakur was 25 jaar oud toen hij werd vermoord en had wereldwijd meer dan 75 miljoen platen verkocht. Rechter Carli Kierny bepaalde dat de straf voor Davis op 13 oktober wordt uitgesproken. Toen Davis tijdens de procedure zijn persoonlijke bezittingen terugvroeg, liet hij opnieuw weten: ‘Ik wil in beroep gaan.’ De rechter legde hem uit dat dit na de uitspraak van de straf mogelijk is.

Bron: BBC