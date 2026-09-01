Mocro Maffia-acteur Marouane Meftah veroordeeld tot 120 uur taakstraf vanwege geweldsincidenten

Tekst: Lisa Manche

Marouane Meftah is dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor twee geweldsdelicten. De 22-jarige Mocro Maffia-acteur moet de slachtoffers daarnaast een schadevergoeding betalen.

Twee geweldsincidenten

In september 2024 vond het eerste geweldsincident plaats. Tijdens een voetbalwedstrijd sloeg hij een andere speler in het gezicht. Hierbij liep het slachtoffer een gebroken neus en een wond bij zijn wenkbrauw op. En in februari 2025 sloeg Meftah als toeschouwer bij een andere voetbalwedstrijd een keeper tegen het hoofd met een scooterhelm.

Voorwaardelijke opzet

Volgens de rechtbank was er bij beide incidenten sprake van voorwaardelijke opzet. Daarbij werd het beroep op noodweer door de rechter verworpen. Er zou geen sprake zijn geweest van een situatie waarin de acteur zichzelf moest verdedigen. Beide slachtoffers zouden geen dreiging hebben gevormd.

De twee slachtoffers zouden nog steeds last hebben van de incidenten en pijn en angst hebben ervaren. Ook zegt de rechter dat Meftah zijn gedrag nog steeds niet inziet. Dat de acteur door de zaak minder werk krijgt, vindt de rechter het gevolg van zijn eigen handelen.

Geen gevangenisstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder tachtig uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist. Maar tot een gevangenisstraf is de rechtbank niet gekomen. Hierbij hebben ze meegewogen dat Meftah niet eerder met justitie in aanraking is gekomen en na de twee incidenten niet opnieuw in de fout is gegaan.

Meftah is bekend van de serie Mocro Maffia. Hierin speelde hij een kleine rol. Later kreeg hij de hoofdrol in de spin-off Mocro Maffia: Komtgoed.