Matte-Marit en Haakon - Getty Images

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Mette-Marit niet aanwezig bij eedaflegging Haakon door complicaties longtransplantatie

Tekst: Lisa Manche

01/09/2026

Koning Haakon legt vandaag officieel zijn eed af voor het koningschap. Zijn vrouw, koningin Mette-Marit kan hier alleen niet bij aanwezig zijn vanwege complicaties van haar longtransplantatie.

Mette-Marit onderging de longtransplantatie in juni van dit jaar. 

Niet ongebruikelijk

De longarts die Mette-Marit behandelt laat in een verklaring weten dat het niet ongebruikelijk is dat er complicaties optreden na een longtransplantatie. ‘De koningin heeft sinds de operatie enkele keren te maken gehad met complicaties, ook vandaag. Om deze reden moet de koningin de hele dag door worden geobserveerd. Helaas kan de koningin hierdoor vandaag niet aanwezig zijn bij de beëdiging in het Storting.’ 

Matte-Marit en Haakon - Getty Images
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Eedaflegging van Haakon

Koning Haakon legt dinsdag om 13:00 uur de eed af. Hierbij wordt hij vergezeld door zijn dochter, kroonprinses Ingrid-Alexandra. Koningin Sonja en prins Sverre Magnus zijn ook aanwezig.

Haakon volgt zijn vader Harald op, die afgelopen vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd.

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