BN’ers staan stil bij overlijden visagist: ‘Ik ga haar vreselijk missen’

Tekst: Lisa Manche

Bekend Nederland neemt afscheid van een geliefde visagist. Mettina Jager die jarenlang de make-up artiest van verschillende BN’ers was, is op 60-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van borstkanker.

Onder anderen Miljuschka Witzenhausen en Jim Bakkum rouwen om hun vriendin.

Miljuschka

Miljuschka en Mettina leerden elkaar in 2017 kennen en werden niet alleen collega’s maar ook goede vriendinnen. Op Instagram deelt Miljuschka een aantal foto’s met Mettina en schrijft ze een persoonlijk bericht. ‘In 2017 kwam ze mijn leven in wandelen met haar toverstaf genaamd make-up en haar. Het eerste project wat we samen deden, was meteen drie maanden fulltime. We kwamen beiden uit een moeilijke periode en werden vanaf dag één onafscheidelijk’, begint ze haar bericht.

Jim Bakkum

Ook Jim Bakkum staat stil bij het overlijden van Mettina. Ze werkte onder andere achter de schermen bij het Gouden Televizier-Ring Gala en de eerste editie van Idols waar ze de visagie van Jim deed. ‘Rust zacht, lieve Mettina. Wat heb je veel te lang moeten vechten. Een vakvrouw is heengegaan’, schrijft hij bij een foto van hen samen.

@jimbakkum

Diagnose

Mettina kreeg in 2021 de diagnose borstkanker. Na behandelingen bleek de ziekte uitgezaaid. Ondanks haar ziekte bleef ze doorwerken en deelde ze op haar Instagramaccount eerlijke updates over haar gezondheidstoestand.

Reacties van bekend Nederland

Verschillende collega’s reageren op het nieuws. Bridget Maasland schrijft: ‘Ooohhh wat intens, lieve Mettina en Mil, alle kracht en liefde voor iedereen. Wat een groot verlies en wat heeft ze gestreden. Heel verdrietig.’ Irene Moors reageert: ‘Ach lieve Mettina. Sterkte aan iedereen die haar mist ! Het was een bijzonder mens en een fantastische make-up artist!’