Eerbetoon: nieuwe storm vernoemd naar Jade Kops

Tekst: Lisa Manche

Nu september is begonnen, is ook het startsein gegeven voor het nieuwe stormseizoen. En die krijgt wel een heel bijzondere naam. Vijf maanden na het overlijden van Jade Kops, heeft het KNMI bekendgemaakt dat er een storm naar haar vernoemd wordt.

In april overleed Jade op 19-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

‘Prachtig eerbetoon’

Begin dit jaar konden mensen namen insturen voor de Nederlandse inbreng van het komende stormseizoen. In de periode waarin dat kon, overleed Jade. Zij deelde jarenlang updates over haar leven met kanker via sociale media. Het KNMI laat weten dat 549 Nederlanders haar naam hebben ingezonden als eerbetoon. ‘Wat ontzettend mooi en ongelooflijk dat zoveel mensen onze Jade hebben aangedragen. Een prachtig eerbetoon aan onze lieve kanjer’, laat haar vader René weten.

Stormnamen

Samen met de Britse en Ierse weerdiensten worden elk jaar de namen van de komende stormen vastgesteld. Deze verlopen op alfabetische volgorde. Zo levert Ierland de eerste naam: Austen, daarna komt de Nederlandse naam Boelo en daarna de Britse naam Chloe. De Nederlandse namen voor het stormseizoen zijn Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende.

Waarom krijgen stormen een naam?

Stormen krijgen volgens het KNMI een naam om het bewustzijn van gevaarlijk weer te vergroten. Hiermee hopen de weerdiensten zoveel mogelijk mensen te bereiken voordat het slechte weer toeslaat.