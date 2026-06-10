Vader Jade Kops gaat dagelijks naar graf: ‘Het is confronterend’

Tekst: Lisa Manche

Ruim een maand na het overlijden van Jade Kops is haar vader, René, aangeschoven bij de talkshow ‘Pauw, De Wit & Moggré’ om te vertellen over de afgelopen periode. René mist zijn dochter enorm en geeft aan dat het ‘niet zo goed’ gaat na haar overlijden.

Leegte en pijn

Voorafgaand aan het gesprek worden er beelden van Jade gedeeld. Voor René is het zwaar om die te zien. ‘Zo kort nog maar geleden en ondanks dat we enorm veel beelden van haar hebben en zien, is het toch altijd nog even slikken’, zegt hij. Talkshowhost Roos Moggré vraagt hoe het met hem gaat. ‘Ja, niet goed’, zegt hij eerlijk. ‘Er is leegte, er is pijn, er is stilte. Je leven is compleet in de war, maar we zijn ook trots. Enorm trots.’

‘Zo hoort het niet’

René is even stil en zoekt naar de juiste woorden om het verlies van een kind te omschrijven. ‘Ze zeggen weleens: ‘Het is het ergste wat je kunt overkomen in je leven, maar het is dubbel zo erg’, zegt hij. ‘Voor iedere ouder die zijn kind moet wegbrengen. Dat wil je niet. Zo hoort het niet.’

Op vakantie

Het gezin is onlangs voor het eerst zonder Jade op vakantie geweest. En dat was confronterend voor René. ‘Je mist haar op ieder moment, maar we moesten er gewoon eventjes uit. We moesten eventjes op adem komen. We hebben vijf jaar lang intens 24 uur per dag gezorgd. Maar ook op vakantie zelfs kan je niet genieten, want we missen iets.’

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Dagelijks naar het graf

René vertelt dat hij dagelijks bij het graf van Jade langsgaat. Daar ontmoet hij veel mensen die een bezoek brengen aan het graf. ‘Ik verbaas me over de vele mensen die ook komen. Het is gewoon een bedevaartsoord’, vertelt hij trots.

Laatste periode

De laatste periode van Jades leven was zwaar voor haar. ‘We zijn blij dat we tot het laatste moment als ouders bij haar konden zijn, dat we alles hebben kunnen en willen zeggen. Dat geeft een goed gevoel’, vertelt René.

Jade Kops

Jade overleed op 24 april op 19-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Op haar Instagram account deelde ze updates over haar leven met kanker en ze schreef het boek Voor altijd jong.

Tijdens de uitvaart verzamelden duizenden mensen zich langs de kant van de weg om haar een laatste eer te bewijzen.