Aanklager wil dat hoger beroep in zaak Marius Borg Høiby wordt teruggedraaid

Tekst: Lisa Manche

De Noorse officier van justitie wil dat het hoger beroep van Marius Borg Høiby (29) wordt teruggedraaid. Volgens Sturla Henriksbø (46) is er geen reden om te twijfelen aan het bewijs dat er is geleverd en is het een grote belasting voor de betrokkenen in de zaak.

De zoon van koningin Mette-Marit kreeg eerder vier jaar cel voor onder meer twee verkrachtingen.

Hoger beroep van tafel

Sturla vindt dat het gerechtshof een afweging moet maken om het hoger beroep door te zetten. De officier is van mening dat er genoeg bewijsmateriaal is geleverd en dat het pijnlijk is voor alle betrokkenen om de zaak opnieuw te behandelen. ‘De zaak leidt tot heel veel nieuwe media-aandacht’, zegt de aanklager. ‘Zowel de verdachte als een aantal getuigen en de slachtoffers zijn bekende mensen.’

Hoger beroep

Wanneer het gerechtshof het hoger beroep behandelt, is niet bekend. Naar verwachting zal dit pas in 2027 zijn. Marius draagt momenteel een enkelband en verblijft op het landgoed Skaugum.

Bewogen week voor Noorwegen

Het nieuws dat de aanklager het hoger beroep van de baan wil hebben, komt in een bewogen week voor Noorwegen en het Noorse koningshuis. Koning Harald, de stiefopa van Marius, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Hiermee is Marius stiefvader Haakon nu koning van het land. Zijn moeder Mette-Marit lag dinsdag met complicaties van haar longtransplantatie in het ziekenhuis. Zij is inmiddels weer thuis.

Marius mag uitvaart bijwonen

Marius heeft toestemming gekregen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen met een enkelband. Eerder deze week tilde hij de kist van Harald samen met zijn familie naar de kapel waar de koning staat opgebaard.