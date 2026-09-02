Guido Weijers 2025 C Anp (2)

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Guido Weijers rekent af met jarenlange prestatiedruk: ‘Er is meer ruimte om te genieten’

Tekst: Evelien Berkemeijer

02/09/2026

Na drie jaar afwezigheid keert Guido Weijers terug met zijn oudejaarsconference. In ‘Beau Monde’ vertelt de cabaretier hoe anders hij tegenwoordig met de druk rond zijn optredens omgaat.

De voorbereidingen voor zijn twaalfde oudejaarsconference zijn inmiddels volop bezig. Tijdens de try-outs ervaart Guido Weijers nog altijd onzekerheid over wat wel en niet aanslaat, maar tegenwoordig kan hij ook van die spanning genieten.

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Guido was voortdurend met publiek bezig

Na een geslaagde voorstelling lukte het Guido vroeger nauwelijks om simpelweg van het applaus te genieten. ‘Heel lang heb ik dat niet gehad, omdat ik vooral bezig was met de vragen: wat vindt het publiek ervan, is dit het maximaal haalbare, moet ik niet meer geven?’, vertelt hij aan Beau Monde.

‘Minder prestatiedruk’ voor Guido

In de afgelopen jaren is dat volgens de cabaretier veranderd. ‘De laatste jaren sta ik veel meer als mezelf op het podium, waardoor het aanvoelt als een soort gezamenlijke ervaring met de zaal’, legt hij uit. Die andere manier van optreden heeft voor Guido gevolgen: ‘Er is minder prestatiedruk en meer ruimte om te genieten.’

Guido geniet nu van de spanning

Tijdens de try-outs blijft het vooraf onzeker welke onderwerpen goed vallen bij het publiek. Guido zegt inmiddels juist iets aan die spanning te hebben. ‘Ik ga wel goed op die spanning’, vertelt hij. ‘Het idee van: we mogen weer. Ik hou van dat avontuur.’

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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