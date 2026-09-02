Matthijs van Nieuwkerk krijgt nieuwe primetimeshow: ‘The Golden Elevators’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Matthijs van Nieuwkerk gaat een nieuwe spelshow presenteren op SBS6. In ‘The Golden Elevators’ proberen tien kandidaten via twee gouden liften de hoofdprijs te bereiken.

De deelnemers van het programma met Matthijs van Nieuwkerk beginnen in de lobby van een wolkenkrabber en moeten tijdens het spel telkens kiezen tussen lift A en lift B. Beide liften zijn gekoppeld aan een mogelijk antwoord op een kennisvraag. The Golden Elevators draait daarbij om kennis, strategie, overtuigingskracht en het inschatten van de andere spelers.

Verkeerde keuze betekent einde avontuur

Voordat de liftdeuren sluiten, krijgen de kandidaten de kans om met elkaar te overleggen en elkaar van een bepaalde keuze te overtuigen. Wie in de juiste lift stapt, komt dichter bij de top van het gebouw. Bij een verkeerd antwoord zakt de betreffende lift terug naar de lobby en zijn alle kandidaten die erin staan direct uitgeschakeld. Om het penthouse te bereiken, moet een speler tien keer achter elkaar voor de juiste lift kiezen.

Begin 2027 Matthijs van Nieuwkerk weer op tv

Het prijzengeld wordt verdeeld onder de kandidaten die uiteindelijk het penthouse weten te bereiken. Daardoor kunnen meerdere spelers samen de top halen, maar het is volgens de opzet ook mogelijk dat één kandidaat als enige overblijft en de volledige jackpot krijgt. The Golden Elevators is begin 2027 te zien op SBS6.