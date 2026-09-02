Oos Kesbeke, Jorgen Raymann, Roelof Hemmen, Sean Demmers en Estelle van 't Schip bij de aftrap van De week tegen kanker van het KWF in Amsterdam © ANP

Roelof Hemmen doet indringende oproep tijdens KWF-collecteweek: ‘Kijk een beetje om naar elkaar’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De KWF-collecteweek is begonnen en Roelof Hemmen zet zich daar opnieuw voor in. De presentator en journalist, die al jarenlang Vriend van KWF is, weet uit eigen ervaring hoe dichtbij kanker kan komen.

Maandagochtend trapte Roelof Hemmen de collecteweek samen met andere bekende Nederlanders en ambassadeurs af op de bloemenmarkt in Amsterdam. Daar pakte hij de collectebus, zette hij namen op een groot doek en ging hij met voorbijgangers in gesprek over het belang van kankeronderzoek. Ook wist hij een Duitse toerist die langsliep over te halen om een bijdrage te doen.

Roelof Hemmen verloor vrouw en ouders

Voor Roelof heeft zijn betrokkenheid bij KWF een persoonlijke achtergrond. Hij verloor zijn vrouw, vader en moeder aan kanker en ook mensen binnen zijn vriendenkring kregen de diagnose. Tijdens de zware behandeltrajecten, scans en operaties zocht hij destijds samen met zijn vrouw bewust naar momenten waarop de ziekte even niet centraal stond. Kleine dingen, zoals wandelen of samen eten, konden daarbij belangrijk zijn. Zijn advies aan mensen die iemand in hun omgeving willen steunen, is duidelijk: ‘Wat belangrijk is, is om te laten merken dat je erover kunt en wilt praten en dat je geïnteresseerd bent.’

‘Kijk een beetje om naar elkaar’

Deze week gaan door heel Nederland tienduizenden vrijwilligers langs de deuren om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Omdat één op de twee mensen met kanker te maken krijgt, leveren die bezoeken volgens de aangeleverde informatie ook veel momenten van herkenning en erkenning op. Roelof sluit zijn inzet af met een oproep: ‘Denk deze week even aan iemand die vecht tegen kanker, of aan iemand die leeft met de zorg om een geliefde. Kijk een beetje om naar elkaar.’ Wie zelf wil bijdragen aan onderzoek, een digitale collectebus wil openen of meer wil lezen over De week tegen kanker, kan daarvoor terecht op kwf.nl.

Bron: Nouveau