Roelof Hemmen schakelde psycholoog in na De Verraders

Tekst: Denise Delgado

Voor Roelof Hemmen is het avontuur in De Verraders voorbij. Nadat hij door de getrouwen als verrader werd ontmaskerd, kijkt de oud-nieuwslezer terug op een periode die hem zwaarder viel dan verwacht. In gesprek met Veronica Superguide vertelt hij dat het programma hem mentaal zelfs meer heeft uitgeput dan zijn deelname aan Expeditie Robinson.

Hoewel Roelof met een goed gevoel terugkijkt op zijn deelname, noemt hij het spel tegelijk intens en zwaar. Juist omdat liegen en bedriegen zo ver van hem afstaan in het dagelijks leven, was hij benieuwd hoe hij zich daarin zou houden.

Volgens hem had het spel veel meer impact dan hij vooraf had gedacht. Waar hij vorig jaar in Expeditie Robinson nog moest overleven op een onbewoond eiland, vond hij De Verraders ‘psychologisch veel zwaarder’.

Niemand vertrouwt elkaar

Dat kwam vooral doordat niemand elkaar volledig vertrouwt, legt Roelof uit. Hoewel het om een spel draait, voelde het volgens hem gaandeweg steeds echter. Daardoor begon het te wringen met zijn eigen normen en waarden.

Een belangrijk moment daarin waren de tranen van Ellemieke Vermolen tijdens de laatste ronde tafel. Roelof besefte dat hij daar zelf een rol in had gespeeld, omdat hij vol op haar had ingezet. Dat raakte hem zichtbaar.

Te persoonlijk

Na die bewuste ronde tafel besloot hij hulp te zoeken bij een psycholoog, omdat het voor zijn gevoel te persoonlijk werd. Die gesprekken hielpen, maar ook na zijn vertrek uit het programma had hij nog tijd nodig om alles te verwerken. “Ik was best een paar dagen in de war. Het voelde even niet zo fijn in mijn hoofd.”

BEELD: ANP