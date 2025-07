Ellemieke Vermolen kondigt televisiecomeback aan

Tekst: Nicky Molendijk

Leuk nieuws voor Ellemieke Vermolen. De presentatrice is binnenkort te zien in een nieuw televisieprogramma. Aan De Telegraaf vertelt ze dat de opnames van het programma in september zullen starten.

Wat voor programma het precies zal zijn, laat Ellemieke nog even in het midden. “Dat kan ik écht nog niet zeggen, ik heb net geheimhouding daarvoor getekend…”

Eerder was de presentatrice te zien in Puzzeltijd, Mama, ik heb je huis verbouwd, Huizenjacht en Shownieuws.