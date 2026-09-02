Eerste beelden ‘Gooische Vrouwen’ beloven weer flink wat drama

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Gooische vrouwen zijn terug. In het achtste seizoen van ‘Gooische Vrouwen’ krijgen Cheryl, Claire, Anouk en Roelien opnieuw te maken met liefde, familie, relaties en onverwachte veranderingen.

De vier vriendinnen gaan ieder hun eigen weg, maar blijven sterk met elkaar verbonden. In het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen proberen ze hun draai te vinden terwijl hun levens opnieuw flink op z’n kop worden gezet. Het achtste seizoen is vanaf 11 oktober wekelijks te streamen bij Videoland en vanaf 1 november wekelijks te zien op SBS6.

Verleden en nieuwe toekomst

Claire wordt geconfronteerd met haar verleden, terwijl Anouk vol vertrouwen naar een nieuwe toekomst kijkt. Roelien en Cheryl krijgen ondertussen te maken met kinderen die niet van henzelf zijn, waardoor ze in onverwachte situaties terechtkomen. Ook Martin en Cor belanden in omstandigheden die ze niet gewend zijn en die het nodige van hen vragen. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor liefde, nieuwe kansen en verleidingen, terwijl de vriendschap tussen de vier vrouwen als rode draad door hun levens loopt.

Nieuwe gezichten in ‘Gooische Vrouwen’

Naast Waldemar Torenstra maken dit seizoen meer nieuwe castleden hun opwachting in Gooische Vrouwen. Pleuni Touw, Malou Gorter en Kendrick Etmon doen hun intrede in het Gooi en brengen ieder op hun eigen manier een nieuwe dynamiek met zich mee. Daarmee krijgt het vertrouwde gezelschap rond Cheryl, Claire, Anouk en Roelien er verschillende nieuwe personages bij.

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