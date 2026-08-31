Marius Borg Høiby mag ondanks enkelband naar begrafenis koning Harald

Tekst: Ruth Smeets

Marius Borg Høiby (29) mag op 9 september aanwezig zijn bij de begrafenis van koning Harald. De Noorse politie heeft hem toestemming gegeven om landgoed Skaugum, waar hij onder elektronisch toezicht verblijft, tijdelijk te verlaten.

De zoon van koningin Mette-Marit werd in juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens onder meer twee verkrachtingen en mishandeling van zijn ex-vriendin. Tegen die uitspraak is hij in beroep gegaan. Naar verwachting buigt het gerechtshof in Oslo zich volgend jaar opnieuw over de zaak van Marius Borg Høiby.

Tijdelijk weg van Skaugum

Sinds juli verblijft Marius op Skaugum, waar hij zijn voorarrest onder elektronisch toezicht voortzet. Daarvoor zat hij ruim vijf maanden in de gevangenis. Pogingen om volledig op vrije voeten te komen, liepen op niets uit. De rechtbank vond het risico te groot dat hij opnieuw strafbare feiten zou plegen of contact zou zoeken met een van de betrokken vrouwen. Toch kan hij in uitzonderlijke situaties toestemming krijgen om het landgoed te verlaten.

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Eerder ook naar het ziekenhuis

Die uitzondering werd enkele dagen voor het overlijden van koning Harald ook al gemaakt. Op 27 augustus mocht Marius samen met andere familieleden naar het ziekenhuis om de koning te bezoeken. Een dag later overleed koning Harald op 89-jarige leeftijd. Voor de komende uitvaart heeft de politie opnieuw groen licht gegeven. Marius mag daarnaast aanwezig zijn bij de overbrenging van de kist naar de Slotkapel. De begrafenis van Harald staat gepland voor 9 september.

Bijzondere band met koning Harald

Hoewel Harald officieel zijn stiefgrootvader was, beschouwde Marius hem als zijn opa. Hij noemde hem, vertaald uit het Noors, ‘groot-Harald’. Koning Harald behandelde Marius op zijn beurt als een eigen kleinzoon. Marius werd al op jonge leeftijd opgenomen in het gezin van Mette-Marit en Haakon. Nog voordat zij in 2001 trouwden, verscheen hij op de officiële kerstfoto van de koninklijke familie. Hij kreeg geen koninklijke titel en maakt geen deel uit van de troonopvolging, maar bleef wel betrokken bij belangrijke familiemomenten.

Familie bleef betrokken

Ook na het begin van de strafzaak bleef de koninklijke familie publiekelijk betrokken bij Marius. Koning Harald zei eerder dat de situatie ‘bepaald niet meevalt’. Daarbij sprak hij zijn medeleven uit met alle betrokkenen: ‘We leven met hen mee en hopen dat het goed met hen gaat en dat het na de rechtszaak beter met hen zal gaan.’ Dat Marius nog altijd onderdeel is van de familiekring, bleek ook na koning Haralds overlijden. Tijdens de televisietoespraak van koning Haakon stond op een tafeltje een foto waarop Marius te zien was.