Man vrijgesproken van plannen voor aanslag op prinsessen Amalia en Alexia

Tekst: Ruth Smeets

De 33-jarige Anne Romke van der H. is maandag door de rechtbank in Den Haag vrijgesproken. Hij werd ervan verdacht een aanslag op prinsessen Amalia (22) en Alexia (21) te hebben voorbereid. Volgens de rechter was de man psychotisch, maar zijn er onvoldoende aanwijzingen dat hij de prinsessen daadwerkelijk iets wilde aandoen. Ook krijgt hij geen tbs met dwangverpleging.

Het Openbaar Ministerie vermoedde aanvankelijk dat Anne Romke een aanslag op de twee prinsessen wilde plegen. Later ging het OM ervan uit dat hij mogelijk plannen had om prinses Amalia te ontvoeren. De rechtbank komt nu tot een andere conclusie en stelt dat zijn gedrag vooral voortkwam uit zijn psychose.

Bijlen waren volgens verdachte voor survivaltrip

De zaak kwam aan het rollen nadat bij Anne Romke twee bijlen werden gevonden. Op een van die bijlen waren onder meer de woorden ‘Alexia’, ‘Mossad’ en ‘Sieg Heil’ aangebracht. Daarnaast had hij een briefje bij zich waarop de namen Amalia en Alexia en de woorden ‘Bloedbad 400’ stonden. Uit onderzoek bleek dat hij dacht dat hij een relatie met Amalia had. Volgens de rechter wilde hij met haar trouwen en samen naar Polen om te survivallen. De bijlen zouden daarom onderdeel zijn geweest van een survivaluitrusting. Anne Romke verklaarde daar eerder zelf over: ‘Ik rookte 10 gram cannabis per dag en voelde me dan euforisch. En ik kreeg de opdracht om in Polen te gaan survivallen met Amalia.’

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Rechter legt geen tbs op

Deskundigen concludeerden dat Anne Romke aan schizofrenie lijdt en langdurige behandeling nodig heeft. Zij adviseerden tbs onder voorwaarden, terwijl het OM juist tbs met dwangverpleging eiste. De officier van justitie had er weinig vertrouwen in dat hij uit zichzelf aan een behandeling zou meewerken. Toch volgt de rechtbank die eis niet. Volgens de rechter blijkt niet dat Anne Romke de wapens wilde gebruiken tegen prinses Amalia of prinses Alexia. Hij verklaarde juist verliefd te zijn op prinses Amalia en met haar te willen trouwen. Over prinses Alexia zei hij: ‘Dat was voor mij hetzelfde.’

Prinsessen Amalia en Alexia geraakt door zaak

De verdenkingen maakten veel indruk op de prinsessen. Prinses Alexia liet eerder weten dat ze het moeilijk vindt om te accepteren dat zulke dreigingen onderdeel van haar leven zijn. ‘Ik wil wel zeggen dat ik enorm dankbaar ben voor de beveiliging om ons heen. Maar het is niet normaal. Je schrikt er wel van, als je dat soort uitspraken hoort’, zei ze tegen de pers. Ook prinses Amalia sprak zich uit over de situatie. ‘Het is eigenlijk zielig dat iemand van 22 daar al zo normaal over kan praten’, zei ze over zichzelf. Zij kreeg eerder al vaker met ernstige bedreigingen te maken en woonde om veiligheidsredenen enige tijd in Madrid.