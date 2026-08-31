Nasrdin Dchar ANP

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Nasrdin Dchar emotioneel over eerste schooldag van zijn dochter

Tekst: Ruth Smeets

31/08/2026

Een bijzondere dag voor acteur Nasrdin Dchar en zijn dochter Dina. Maandag begint zij aan een nieuw hoofdstuk, want ze gaat voor het eerst naar de middelbare school.

Nasrdin Dchar staat stil bij dat moment op Instagram. Daar deelt hij een foto van Dina die op de fiets richting de metro vertrekt en laat hij weten hoe trots hij op haar is.

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Nieuwe fase voor dochter van Nasrdin Dchar

‘Daar gaat ze hoor. Op de fiets naar de metro. Op weg naar haar eerste dag op de middelbare school’, schrijft Nasrdin bij het beeld. Het besef dat zijn dochter alweer aan de middelbare school begint, doet duidelijk iets met hem. ‘Zo trots op mijn kleine grote meid. Wat gaat het hard opeens.’

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Goede wensen

Daarna spreekt Nasrdin zijn dochter persoonlijk toe en wenst hij haar veel moois toe in de komende periode. ‘Dat je je plek mag gaan vinden. Nieuwe lieve en leuke mensen mag ontmoeten. En dat je gaat genieten van de komende tijd. Zowel van de mooie als de moeilijke momenten.’ Ook laat de acteur weten dat Dina altijd op hem kan rekenen, wat er ook gebeurt. ‘You got this lieffie. Wat er ook gebeurt, I got you. Jij en je broertje zijn mijn alles!!’

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