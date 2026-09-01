Hoofdredacteur Joost Niemöller per direct weg bij ON! na ophef om Hitler-fragment

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ongehoord Nederland en hoofdredacteur Joost Niemöller beëindigen per direct hun samenwerking. Het vertrek volgt na de ophef rond een online-uitzending van de omroep waarin Adolf Hitler werd aangehaald.

Algemeen directeur Peter Vlemmix maakte het vertrek van Niemöller bekend in een persbericht. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland kwam afgelopen week onder vuur te liggen nadat hij in een uitzending onder meer zei dat Hitler bepaalde dingen ‘heel goed’ zei. Het fragment leidde tot boze reacties van Kamerleden en mediaminister Rianne Letschert zei vrijdag te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om bij ON! in te grijpen.

ON! haalt veelbesproken serie weg

De aflevering stond al enkele weken online toen er eind augustus brede ophef over ontstond. Ongehoord Nederland besloot het materiaal aanvankelijk bewust niet direct te verwijderen. ‘ON! heeft daarop de content, die reeds drie weken online stond, bewust niet direct die dag verwijderd. De hele inhoud en context deden ertoe: het zeer ongelukkig gekozen fragment, de reacties door de sprekers maar ook het uitdrukkelijk afstand nemen’, aldus de omroep. Later besloot ON! de complete serie alsnog weg te halen. ‘Het kwaliteitsniveau is niet wat verwacht mag worden en de serie is niet waar de omroep voor staat.’ Niemöller was sinds februari 2025 hoofdredacteur en volgde destijds de eerder ontslagen Arnold Karskens op.

NPO ziet samenwerking met ON! vastlopen

Ook binnen de publieke omroep staat de positie van ON! al langer ter discussie. De ledenomroepen vroegen de NPO op 5 juni 2026, naar aanleiding van het evaluatierapport Focus op Kernwaarden, om de minister op te roepen passende maatregelen te nemen. De NPO concludeerde vorige week dat op dit moment niet vaststaat of er voldoende juridische grondslag bestaat om de minister te verzoeken de voorlopige erkenning van ON! in te trekken of een sanctie op te leggen. Volgens de NPO lijken de problemen in de samenwerking vooral inhoudelijk vast te lopen, terwijl naleving van de Code Journalistiek Handelen niet mag worden meegewogen bij de beoordeling van de samenwerkingsbereidheid. De NPO ziet tegelijkertijd geen mogelijkheden meer om de samenwerking verder te verbeteren en heeft de minister daarover geïnformeerd.