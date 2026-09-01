Veel meer aan de hand tussen Michaël en Joost uit ‘B&B Vol Liefde’? Stevige verhalen duiken op

Tekst: Evelien Berkemeijer

De ongemakkelijke ontmoeting tussen Michaël en Joost in ‘B&B Vol Liefde’ zou volgens RealityFBI een veel grotere voorgeschiedenis hebben dan in het programma werd verteld.

Toen Joost bij Timothy arriveerde en Michaël even later thuiskwam, reageerde Joost direct met ‘Oh my God.’ Michaël liet in B&B Vol Liefde weten dat hij Joost kende uit een afgesloten periode van zijn leven, terwijl Joost verklaarde: ‘We hebben een gemeenschappelijke ex.’ Volgens RealityFBI zou dat echter maar een deel van het verhaal zijn.

‘Meer voorgeschiedenis dan alleen de ex van een ex’

‘Dat het tussen Michaël en Joost zo ongemakkelijk werd, lijkt een stuk meer voorgeschiedenis te hebben dan alleen “de ex van een ex”’, schrijft RealityFBI. Volgens bronnen van het juicekanaal zou de gezamenlijke ex Max zijn. Michaël en Max zouden in 2020 uit elkaar zijn gegaan, maar zakelijk nog met elkaar verbonden zijn gebleven. Pas begin dit jaar zou Michaël zich uit hun gezamenlijke ondernemingen hebben uitgekocht. Kort na de breuk tussen Michaël en Max zou Joost bij Max in beeld zijn gekomen. Die relatie zou volgens RealityFBI minder dan een jaar hebben geduurd.

RealityFBI komt met stevige beschuldiging

Over de periode daarna deelt RealityFBI een ernstige beschuldiging aan het adres van Joost. ‘Daarna zou Joost volgens betrokkenen jarenlang stalkinggedrag hebben vertoond richting Max, iets wat hij als zeer indringend en grensoverschrijdend zou hebben ervaren, tot zelfs begin 2026.’ Het juicekanaal stelt dat Michaël van deze vermeende voorgeschiedenis op de hoogte zou zijn. In B&B Vol Liefde trok Michaël zich na de ontmoeting terug, waarna Timothy bij hem ging kijken en hem probeerde gerust te stellen. Na een knuffel tussen de twee vroeg Timothy niet veel later aan Joost of hij naar huis wilde gaan. Timothy maakte daarbij duidelijk dat zijn beslissing volgens hem samenhing met meerdere factoren, waaronder de hoeveelheid mannen en zijn gevoel bij Joosts binnenkomst.