Badr Hari opgepakt in Amsterdam: politie onderzoekt bedreiging

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vechtsporter Badr Hari is dinsdagochtend in Amsterdam aangehouden op verdenking van bedreiging en belediging. Zijn advocaat Cem Polat bevestigt de arrestatie aan het AD.

De politie laat weten dat een 41-jarige man is opgepakt na een incident aan de Van Leijenberghlaan in Buitenveldert, maar noemt niet de naam van Badr Hari. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. ‘We gaan verder niet in op de details’, aldus een politiewoordvoerder.

Verband met ex-partner niet bevestigd

RealityFBI meldde de aanhouding als eerste en stelde dat de kwestie verband houdt met de ex-partner van Badr. Zowel de politie als zijn advocaat wil dat echter niet bevestigen. Vorig jaar kreeg de vechtsporter een werkstraf van 24 uur voor het mishandelen van zijn ex-partner. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om incidenten in september en op 2 februari. Na dat laatste incident zat Badr drie dagen vast. Hij kreeg daarnaast een contact- en locatieverbod van een jaar opgelegd en moest een schadevergoeding betalen. Het OM handelde de zaak af met een strafbeschikking. Badr maakte daar binnen de daarvoor geldende termijn geen bezwaar tegen, waardoor de straf definitief werd. Dinsdagmiddag zat hij nog vast en was niet duidelijk of hij de nacht in de cel zou moeten doorbrengen.

Eerdere veroordelingen van Badr Hari

Badr kwam in het verleden vaker met justitie in aanraking. In 2015 werd hij veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk, vanwege verschillende mishandelingen. Een daarvan betrof zakenman Koen Everink, die tijdens Sensation White in een skybox van de Amsterdam Arena werd mishandeld. Een jaar later werd Badr in Casablanca aangehouden vanwege een mishandeling in een nachtclub en discotheek in een hotel in Marrakesh. Twee jaar daarvoor was hij daar al aangehouden na een ruzie met Britse toeristen. In datzelfde jaar volgde volgens Marokkaanse media een aanhouding na een reeks verkeersovertredingen, waarbij hij een verkeersagent zou hebben uitgescholden.

‘Ik kan elk moment ontploffen’

In een tv-documentaire uit 2011 sprak Badr openlijk over zijn agressie. ‘Ik kan elk moment ontploffen’, zei hij destijds. Ook verklaarde hij: ‘Als bij mij de rem eraf gaat, is het gewoon één blok explosie en chaos en ruis en dan hoor en zie ik het ook allemaal niet meer.’ Een psycholoog met wie hij in het kader van een eerdere strafzaak sprak, stelde volgens het ANP dat zijn succes in de vechtsport en het gebrek aan begeleiding weinig goeds hadden gebracht. In zijn sportieve loopbaan won Badr 106 wedstrijden, waarvan 92 op knock-out, en verloor hij zeventien.

Bron: AD