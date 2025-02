Badr Hari gearresteerd op verdenking van mishandeling ex-vriendin

Tekst: Denise Delgado

Kickbokser Badr Hari (40) is zondag aangehouden op verdenking van het mishandelen van zijn ex-vriendin, meldt het ‘AD’. De vechtsporter, die momenteel vastzit, werd in het verleden al veroordeeld tot een celstraf vanwege de zware mishandeling van Koen Everink in 2012.

Volgens de politie werd zondag een 40-jarige man uit Amsterdam opgepakt op verdenking van mishandeling. De arrestatie vond plaats nadat er een melding binnenkwam, maar Badr werd niet op heterdaad betrapt. Verder details over de zaak worden door de politie niet verstrekt.

In 2012 kreeg Badr een gevangenisstraf opgelegd voor het mishandelen van Koen Everink in de skybox van de Amsterdam ArenA. Hari beweerde destijds dat hij Koen had geslagen na een beledigende opmerking over zijn toenmalige vriendin, Estelle Cruijff. Everink liep daarbij ernstige verwondingen op en hield er jarenlang fysieke problemen aan over. Hari werd veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Beeld: ANP