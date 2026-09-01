HBO Max en Videoland slaan handen ineen: flinke korting op nieuwe streamingbundel

Tekst: Evelien Berkemeijer

HBO Max en Videoland bundelen hun krachten in Nederland. Kijkers kunnen de twee streamingdiensten voortaan samen afsluiten voor een lager bedrag dan wanneer ze beide abonnementen los nemen.

Met de nieuwe samenwerking wordt het lokale aanbod van Videoland gecombineerd met de internationale series, films, documentaires en franchises van HBO Max. De streamingdiensten spelen daarmee in op consumenten die steeds vaker meerdere abonnementen combineren.

Dit kosten de nieuwe bundels

Er komen drie verschillende combinaties beschikbaar, die rechtstreeks via Videoland kunnen worden afgesloten. HBO Max Basic met reclame en Videoland Basis kost €9,99 per maand, tegenover €12,98 voor twee losse abonnementen. Voor HBO Max Standaard en Videoland Plus betaal je samen €17,99 in plaats van €23,98, terwijl HBO Max Premium en Videoland Premium samen €23,99 per maand kosten tegenover €31,98 afzonderlijk. Alle bundels lopen per maand en kunnen op ieder moment worden opgezegd.

Videoland: ‘Twee sterke streamingdiensten’

Ellen van den Berghe, Directeur Streaming bij DPG Nederland, ziet de samenwerking als een volgende stap voor Videoland. ‘Streaming draait voor ons uiteindelijk om één ding: dat mensen altijd iets kunnen vinden waar ze enthousiast van worden. Daarom zoeken we continu naar manieren om de ervaring voor onze fans beter en aantrekkelijker te maken. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Twee sterke streamingdiensten, ieder met een eigen identiteit en kracht, die elkaar aanvullen. Voor Videoland is het bovendien een volgende stap in onze ambitie om te blijven vernieuwen en voorop te lopen in de Nederlandse streamingsector.’

HBO Max spreekt van ‘nieuwe standaard’

Ook Christina Sulebakk, Managing Director Nordics & Benelux bij Warner Bros. Discovery, is enthousiast over de bundeling. ‘Met de bundeling van HBO Max en Videoland brengen we het beste van twee werelden samen: internationaal geprezen series van HBO en Warner Bros. Discovery, gecombineerd met de sterke lokale positie en content van Videoland. Samen creëren we een aanbod dat elkaar perfect aanvult en entertainment voor iedere smaak en generatie onder één dak samenbrengt. Deze bundel zet een nieuwe standaard voor streaming in Nederland.’