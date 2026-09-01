Donny Roelvink krijgt flink tegengas van Olcay Gulsen: ‘Dat dwingende vind ik doodeng’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Donny Roelvink kreeg maandagavond in ‘Renze’ stevige kritiek op zijn eerdere uitspraken over vrouwen en relaties. Vooral Olcay Gulsen liet duidelijk weten moeite te hebben met de manier waarop de 28-jarige zoon van Dries Roelvink hierover sprak.

Donny Roelvink zei eerder in een podcast dat hij zich ‘geen echte man’ zou voelen als zijn vriendin met een mannelijke personal trainer zou sporten. In Renze blikte hij terug op zijn woorden en gaf hij aan dat hij sommige uitspraken met de kennis van nu anders zou formuleren. Een deel ervan noemt hij ‘wat kort door de bocht’.

Donny Roelvink legt zijn grenzen uit

De podcastaflevering verscheen inmiddels drie weken geleden, maar bleef Donny achtervolgen. ‘Ik had het wel iets meer op mezelf kunnen betrekken en anders kunnen formuleren’, legde hij uit. Volgens Donny sprak hij vooral over zijn persoonlijke gevoel en de grenzen die hij binnen een relatie hanteert. Zo zou hij het niet prettig vinden als zijn vriendin met een mannelijke personal trainer traint vanwege de intieme aanrakingen die daarbij kunnen komen kijken. Hij benadrukte dat hij zijn mening niet wil opleggen en dat het andersom hetzelfde werkt. Wanneer zijn vriendin er moeite mee zou hebben dat hij naar een vrouwelijke yogalerares gaat, zou hij daar eveneens naar luisteren. Volgens Donny draait dat niet om vertrouwen, maar om grenzen.

Olcay Gulsen verwijt: ‘Je beperkt je vrouw’

Olcay Gulsen schreef eerder al een column naar aanleiding van Donny’s uitspraken. Ze maakte aan tafel duidelijk dat haar kritiek verder gaat dan alleen hem. ‘Jij was wel de aanleiding, maar ik zie een veel groter probleem. Ik zie dat we steeds meer mensen krijgen die online hele enge gedachten delen.’ Voor Olcay zit het probleem niet in de wens om een traditionele relatie te hebben, maar in de manier waarop daarover wordt gesproken. ‘Niet dat jij een traditionele relatie wilt (…) wat ik eng vind is dat je zegt: dan ben je geen man. Daarmee zet je dat man-vrouw-patroon en dat extreem conservatieve, dat dwangmatige, dat dominante, dat dwingende vind ik doodeng. Als ik een vijftienjarig jongetje ben en ik kijk naar de grote Donny Roelvink, met 550.000 volgers… hier zit voor mij echt het probleem.’

Ze vervolgde: ‘Dan kijk je op tegen jou en dan denk je: als ik zo succesvol wil zijn als Donny, dan moet ik de hele dag in de sportschool, moet ik zo’n lichaam hebben, moet ik mijn vrouw vertellen wat ze moet doen en waar ze wel en niet mag sporten, dat ze geen mannelijke vrienden mag hebben…’ Toen Donny aangaf dat Olcay volgens hem zaken invulde, reageerde zij: ‘Helaas heb ik 1,5 uur van mijn leven verspild om die podcast helemaal te luisteren, daar kan je me echt niet op pinpointen.’ Vervolgens stelde ze: ‘Je beperkt je vrouw. Emancipatie is een groot goed hè.’ Donny hield vol dat vrouwen hun eigen keuzes moeten kunnen maken: ‘Een vrouw heeft natuurlijk een eigen keuze om te gaan en staan waar ze wil. Als dat niet in lijn ligt met mijn normen en waarden en principes, zijn we geen match. En andersom geldt precies hetzelfde.’ Olcay bleef erbij dat de boodschap volgens haar neerkomt op domineren en beperken, terwijl Donny vond dat zijn uitspraken daarmee groter werden gemaakt.

Bekijk de rest van het gesprek met Donny Roelvink: