Talpa en Netflix gaan samenwerken: Chateau Meiland en andere programma’s naar streamingdienst

Tekst: Ruth Smeets

Netflix breidt het Nederlandse aanbod uit met een reeks programma’s van Talpa. De twee bedrijven hebben voor het eerst een samenwerking gesloten.

Daardoor zijn binnenkort onder meer Chateau Meiland, Mr. Frank Visser Doet Uitspraak en Bureau Onrecht via Netflix te bekijken. Bij elkaar gaat het om meer dan driehonderd afleveringen.

Extra podium voor Talpa-programma’s

Talpa-bestuurder Marloes Sturkenboom ziet de samenwerking als een manier om programma’s bij meer mensen onder de aandacht te brengen. ‘We vinden het belangrijk dat sterke Nederlandse content een breed publiek blijft bereiken. Kijkers zitten allang niet meer op één plek’, aldus Marloes. Volgens haar kijkt Talpa daarom steeds naar nieuwe mogelijkheden om de eigen programma’s breder beschikbaar te maken. ‘Daarom zoeken we vanuit onze partnershipsstrategie continu naar nieuwe manieren om Talpa-content breder beschikbaar te maken. Met Netflix geven we een aantal sterke SBS6-titels een extra podium en bereiken we ook nieuwe kijkers.’

Ruim driehonderd afleveringen op Netflix

Ook Het Roer Om, Overtreders en Waar Is Mijn Erfenis? maken deel uit van de afspraak tussen beide bedrijven. Daarmee krijgt Netflix in één keer een flink aantal bestaande Nederlandse programma’s erbij. Talpa en Netflix laten weten dat de samenwerking uiteindelijk goed is voor meer dan driehonderd afleveringen op de streamingdienst.