Rutger Castricum over Wout Weghorst na verlovingsfoto’s: ‘Hij is gewoon Jezus zelf!’

Tekst: Redactie Weekend

Rutger Castricum heeft in ‘De Oranjezondag’ gereageerd op de foto’s die Wout Weghorst op Instagram deelde nadat hij zijn vriendin Nikki van Esch ten huwelijk had gevraagd.

Ook Hélène Hendriks liet in De Oranjezondag haar licht schijnen over de manier waarop Wout Weghorst zijn verloving bekendmaakte. De voetballer kwam eerder ter sprake vanwege zijn uitspraken over God, onder meer nadat hij na een wedstrijd vertelde over zijn gebed.

Rutger: ‘Hij is gewoon Jezus zelf!’

Hélène zei over de Instagram-post: ‘Dan bedenk ik me: hij gaat dan vier foto’s selecteren en hij denkt: daar doe ik dan een hartje bij. Daar is hij een halve dag mee bezig. Iemand heeft dit allemaal gefilmd terwijl hij zijn aanzoek doet… een gekke pyjamabroek.’ Rutger vulde daarop aan: ‘Hij is gewoon Jezus zelf!’ De presentator vindt niet dat Wout in interviews moet benadrukken dat zijn acties door God ontstaan. ‘Daar stoor ik me niet zo aan, maar het is zo theatraal. Je weet het: ik hou niet zo van theatraal.’

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Wout over zijn gebed

Wout maakte zijn verloving op zondag bekend, vijf uur voor de Eredivisie-wedstrijd van FC Twente tegen SC Cambuur, die met 1-4 werd gewonnen. De 34-jarige spits scoorde tijdens die wedstrijd en zei na afloop tegen ESPN: ‘Deze goal geeft vertrouwen, Dat heeft zelfs iemand van 34 soms nog nodig’, gevolgd door: ‘Maar dat was niet het mooiste van vandaag.’ Vervolgens vertelde hij: ‘Ik kreeg vanochtend bij mijn gebed door dat ik mijn vrouw moest bemoedigen en in de spotlights moest zetten.’

Over het openbaar maken van zijn verloving zei hij: ‘Ik ben normaal niet zo van dit soort dingen naar buiten brengen. Maar toen dacht ik van: oké, dan mag de hele wereld het weten’, en: ‘We zijn al gezegend met vier mooie kinderen, maar het was altijd nog mijn vriendin.’ Nadat er commentaar kwam op zijn uitspraken, schreef Wim Kieft in De Telegraaf: ‘Toch prima als hij dan na afloop van de wedstrijd als een blij kind God bedankt voor de kracht en energie die hij hem heeft gegeven. Het blijft toch Wout Weghorst.’