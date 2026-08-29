Malgosia twijfelt aan huwelijk Albert en Joyce: ‘Gewoon een feestje’

Tekst: Redactie Weekend

Malgosia zet vraagtekens bij het huwelijk van B&B Vol Liefde-sterren Albert en Joyce. Ze gelooft niet dat het verhaal precies zo in elkaar zit als het lijkt, vertelt ze deze week in Weekend. Daar is ze behoorlijk stellig in. “Dat was gewoon een feestje.”

Malgosia houdt vast aan haar eigen kijk op de bruiloft van Albert en Joyce. Ze twijfelt eraan of de twee daadwerkelijk zijn getrouwd. “Zij zijn niet getrouwd, daar blijf ik bij. Dat was gewoon een feestje.” Volgens haar is er reden om niet zomaar alles aan te nemen.

Twijfel

Vooral rond de ceremonie heeft Malgosia vragen. Ze verwijst daarbij ook naar iets wat Albert eerder tegen haar zou hebben gezegd. “Kun jij me garanderen dat de ambtenaar daar was voor de akte en niet voor de show? Albert vertelde me eerder: ‘Als ik zou trouwen, zou dat alleen een feestje worden.'” Dat eerdere gesprek is voor haar duidelijk blijven hangen.

Verhaal

Malgosia zegt bovendien meer te weten, maar wil niet vertellen van wie die informatie komt. Daar laat ze het voorlopig bij. “Joyce gaat hem daar niet in verraden. Ik weet, en ik kan niet zeggen van wie, dat het verhaal anders in elkaar zit.” Wat ze daar precies mee bedoelt, houdt ze voor zichzelf.

Lees het hele interview met Malgosia in Weekend editie 35, vanaf 26 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.