Meghan Markle zorgt direct na terugkeer in Engeland voor opvallend nieuws

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle is met prins Harry en hun kinderen Archie en Lilibet weer in het Verenigd Koninkrijk. Vrijwel tegelijkertijd met hun aankomst kwam haar lifestylemerk As Ever met een nieuwe aankondiging.

Het merk bracht namelijk een nieuw product uit dat helemaal in het teken staat van de herfst. De timing viel op, omdat het nieuws slechts enkele uren na de terugkeer van Meghan Markle naar Engeland naar buiten kwam.

As Ever breidt assortiment uit

As Ever introduceerde Spiced Apple Butter, een kruidige appelspread die apart en als onderdeel van een trio te koop is. Het merk maakte de komst bekend met een foto van de spread en een aantal appels. Ook in een nieuwsbrief werd het nieuwe product uitgebreid aangeprezen. ”Er is iets bijzonders aan de eerste smaak van het appelseizoen, met het vooruitzicht op frisse ochtenden en bladeren die binnenkort van kleur veranderen,’ schreef het bedrijf. Daarna volgde: ‘Onze nieuwe Spiced Apple Butter vangt dat gevoel in elke pot, met boomgaardappels en geurige specerijen die bij iedere lepel de behaaglijke warmte van het seizoen oproepen.’

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Geen onbekend recept voor Meghan

De smaak is voor Meghan allesbehalve nieuw. Al in 2015 deelde ze op haar toenmalige lifestyleblog The Tig een recept voor appelboter van haar grootmoeder, dat ze zelf had aangepast. Daarvoor gebruikte ze onder meer appels, suiker, zout, kaneel en kruidnagel. De spread werd vervolgens geserveerd op toast met opgeklopte ricotta en Marcona-amandelen. ‘Dit recept is geweldig omdat het een beetje hartig en een beetje zoet is,’ schreef Meghan destijds. As Ever kondigde de nieuwe spread voorafgaand aan de lancering al aan met een teaser. Op een foto van het deksel stond toen: ‘Een herfstfavoriet. Binnenkort verkrijgbaar.’

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Terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk

Meghan Markle en prins Harry landden woensdagmiddag met Archie en Lilibet op Birmingham Airport. Het gezin reisde per privévliegtuig. De kinderen zijn inmiddels ingeschreven op nieuwe scholen in het Verenigd Koninkrijk. Lilibet begint aan Year One, terwijl Archie naar Year Five gaat. Waar zij precies naar school gaan, wordt vanwege veiligheidsredenen niet bekendgemaakt. De familie is van plan langere tijd in het Verenigd Koninkrijk te blijven, maar houdt ook de woning in Montecito aan. Meghans bedrijven en projecten, waaronder As Ever en Archewell, blijven vanuit de Verenigde Staten opereren. Tegelijkertijd wordt er gesproken over een mogelijke terugkeer naar acteren.