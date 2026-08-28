Haakon (53) koning van Noorwegen op zwaarst denkbare moment

Tekst: Redactie Weekend

Haakon (53) is de nieuwe koning van Noorwegen. Hij volgt zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed in het Nationale Ziekenhuis in Oslo.

Tijdens een buitengewone ministerraad maakte Haakon bekend dat hij zal regeren onder de naam koning Haakon VIII. Voor de nieuwe koning komt de troonsbestijging op een zwaar moment, terwijl zijn vrouw Mette-Marit herstellende is van een longtransplantatie en er binnen het koningshuis meerdere kwesties spelen.

Eerbetoon aan Harald

Tegen de regeringsraad sprak Haakon de woorden: ‘Ik zal de naam Haakon VIII aannemen en hetzelfde motto voortzetten dat mijn vader, grootvader en overgrootvader kozen: “Alles voor Noorwegen”’. Daarmee is hij de vierde vorst op rij die dit motto voert. Vrijdag liet de koning in een officiële verklaring weten de leden van de regering en het Noorse volk te bedanken voor de steun en het medeleven aan de koninklijke familie.



Na de ministerraad ontving koning Haakon VIII premier Jonas Gahr Støre. Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen in het parlement. Later volgt nog een toespraak tot het Noorse volk.

Nieuwe titels binnen het koningshuis

Het Noorse hof heeft na het overlijden van Harald ook de nieuwe namen en titels binnen de familie bekendgemaakt. Op de website van het paleis staat: ‘Het Noorse koningshuis bestaat uit Hunne Majesteiten koning Haakon en koningin Mette-Marit, Hare Koninklijke Hoogheid kroonprinses Ingrid Alexandra en koningin Sonja’. De weduwe van Harald blijft dus koningin, maar draagt niet langer de titel majesteit.

Turbulente periode voor de nieuwe koning

De troonswisseling valt voor Haakon in een lastige periode. De afgelopen maanden stond hij zijn ernstig zieke vrouw, Mette-Marit, bij. In juni onderging zij een longtransplantatie. Daarnaast hebben onthullingen over contacten tussen Mette-Marit en zedendelinquent Jeffrey Epstein haar populariteit geschaad. Het medeleven met haar ziekte heeft daar enigszins verandering in gebracht, maar hoe de Noren tegen Mette-Marit als koningin aankijken, blijft een gevoelig punt.



Ook zorgde zoon Marius Borg Høiby voor onrust: eerder dit jaar stond hij terecht voor veertig strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Inmiddels is hij veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Tegen het vonnis is Marius in beroep gegaan en verblijft nu onder huisarrest.

Ingrid Alexandra krijgt prominentere rol

Als nieuwe kroonprinses krijgt dochter Ingrid Alexandra (22) een prominentere positie binnen het koningshuis. Ze is even oud als de Nederlandse kroonprinses Amalia. Ingrid Alexandra zal uitgroeien tot een belangrijk gezicht van de Noorse monarchie. Haar broer Sverre Magnus (20) staat ondertussen op het punt naar Lissabon te verhuizen om daar te gaan studeren.