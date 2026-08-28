Tim de Wit en Arend Jan Boekestijn ontrafelen wereldwijde spanningen in ‘De Wit & De Wereld’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na zes jaar ‘Europa Draait Door’ kijken Tim de Wit en Arend Jan Boekestijn voortaan verder dan Europa. Het duo is bij BNNVARA begonnen aan de nieuwe geopolitieke podcast ‘De Wit & De Wereld’.

De eerste aflevering van De Wit & De Wereld verscheen donderdag 20 augustus via NPO Luister, waarna iedere dinsdag een nieuwe aflevering volgt. Samen met gasten bespreken Tim en Arend Jan wekelijks het belangrijkste geopolitieke nieuws en de ontwikkelingen die wereldwijd voor machtsverschuivingen zorgen.

Tim de Wit: ‘In deze podcast kunnen we langer doorpraten’

De podcast biedt Tim de mogelijkheid om uitgebreider stil te staan bij onderwerpen die ook in Pauw & De Wit aan bod komen. ‘In ‘Pauw & De Wit’ volgen we de actualiteit, maar in een talkshow is de tijd altijd beperkt. In deze podcast kunnen we langer doorpraten en meer de diepte in. Wat zit er achter het nieuws en hoe hangen ontwikkelingen in de wereld met elkaar samen? Ik vind het heel leuk dat we dat nu vanuit ‘Pauw & De Wit’ kunnen doen én dat Arend Jan en ik samen podcasts blijven maken.’

‘Tim en ik zijn nog lang niet uitgepraat’

Tim en Arend Jan maakten de afgelopen zes jaar voor de VPRO de podcast Europa Draait Door. In De Wit & De Wereld richten ze zich onder meer op ontwikkelingen in Washington, Beijing, Brussel en het Midden-Oosten. Arend Jan ziet daarvoor genoeg aanleiding: ‘Na zes jaar ‘Europa Draait Door’ zijn Tim en ik nog lang niet uitgepraat. Er gebeurt geopolitiek ontzettend veel en steeds vaker kun je ontwikkelingen in Europa alleen begrijpen als je ook kijkt naar wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ik kijk er enorm naar uit om die wereld iedere week weer samen met Tim en onze gasten te ontrafelen.’