Sinan Can en Rudi Vranckx onderzoeken in ‘Drugsdelta’ hoe Nederland en België toegangspoorten voor drugshandel werden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sinan Can en Rudi Vranckx onderzoeken in ‘Drugsdelta’ hoe Nederland en België belangrijke toegangspoorten voor de internationale drugshandel zijn geworden. De vierdelige documentaireserie is vanaf 2 september te zien bij BNNVARA op NPO 2 en gelijktijdig bij de VRT.

In Drugsdelta volgen de twee oorlogsjournalisten samen met documentairemaker Thomas Blom de internationale routes waarlangs drugs Europa bereiken. Daarbij staat onder meer de vraag centraal of Nederland en België op weg zijn om een narcostaat te worden. De reis begint in het gebied rond de Nederlandse en Belgische zeehavens en voert vervolgens naar verschillende landen waar criminele netwerken actief zijn.

Miljardenhandel via Nederland en België

De Nederlandse en Belgische Delta is uitgegroeid tot een belangrijke spil in de internationale drugshandel. Jaarlijks komen via de havens tonnen cocaïne Europa binnen en ook de productie van synthetische drugs is omvangrijk, terwijl de opbrengsten in de miljarden lopen. Criminele kopstukken als Jos Leijdekkers, ook bekend als Bolle Jos, Ridouan Taghi en de Belgische Flor Bressers bouwden internationale netwerken op om aan de groeiende vraag te voldoen. Volgens Sinan werd tijdens het maken van de serie duidelijk hoe groot het probleem is. ‘De drugshandel is een miljardenindustrie die zich voortdurend aanpast en steeds nieuwe wegen vindt. Met deze serie willen we laten zien wat er op het spel staat als we het tij niet weten te keren.’

Van Colombia tot Mexico

Sinan Can en Rudi Vranckx reizen onder meer naar Colombia, waar de Clan del Golfo cocaïne levert aan Nederlandse en Belgische criminelen, en naar Brazilië, waar opkomende drugsbendes nieuwe cocaïneroutes richting Europa in handen hebben. In het Amazonegebied is Rudi getuige van bendegeweld dat de lokale bevolking dagelijks treft, terwijl Sinan in Mexico midden in de machtsstrijd binnen het Sinaloa-kartel belandt. Ook Ecuador en Albanië worden bezocht om corruptie, ondermijning en witwassen te onderzoeken. Drugsdelta is de eerste documentairecoproductie van BNNVARA en de VRT en werd geproduceerd door Zeppers Film.