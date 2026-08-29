Tineke de Nooij fel na uitspraken Donny Roelvink: ‘Nergens voor nodig’

Tekst: Redactie Weekend

Tineke de Nooij heeft weinig begrip voor de omstreden uitspraken van Donny Roelvink. Ze vindt dat mensen vrij moeten kunnen zijn, maar dat daar ook een grens aan zit, vertelt ze deze week in Weekend. Vooral bewust kwetsen gaat haar te ver. “Dat is nergens voor nodig.”

Tineke de Nooij reageert duidelijk als de uitspraken van Donny ter sprake komen. Zelf heeft ze zich door de jaren heen vaak uitgesproken voor de LHBTIQ+-community. “Nou, dat vind ik verschrikkelijk. En nergens voor nodig. Ik ben de eerste homomoeder ook, daar heb ik een onderscheiding van. Tevens heb ik het eerste homo-monument geopend in Amsterdam en er een inzameling voor gehouden.”

Vrijheid

Volgens Tineke draait het er vooral om dat mensen elkaar accepteren. Ze vindt het jammer dat daar nog altijd discussie over ontstaat. “Maar dat is integratie: het normaal vinden dat iemand uit je vriendenkring gay is. Er zijn natuurlijk heel veel excessen gekomen en daar leveren mensen commentaar op. Dat vind ik jammer. Ik heb geen enkele moeite met mensen die gay zijn en/of andersdenkend.”

Grens

Dat Nederland een vrij land is, betekent volgens Tineke niet dat alles gezegd moet kunnen worden. Ze maakt daarin een duidelijk onderscheid. “Nou nee, want je moet niet andere mensen gaan beledigen, dat is nergens voor nodig. Het is een kwestie van opvoeding. Als je mensen wilt kwetsen, moet je vooral dat soort dingen gaan zeggen. En dat is volledig voor zijn eigen rekening.”

Lees het hele interview met Tineke de Nooij in Weekend editie 35, vanaf 26 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.