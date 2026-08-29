Déze zeldzame uitspraak deed prinses Catherine over haar nichtje Lilibet

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry en Meghan Markle zijn geland op Britse bodem. Dankzij hun verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk ontstaat mogelijk ruimte om de banden met de koninklijke familie aan te halen, waaronder met prins William en prinses Catherine.

Voor prins William en prinses Catherine kan de verhuizing een bijzonder moment opleveren. Zij zouden prinses Lilibet, de dochter van prins Harry en Meghan die in 2021 in de Verenigde Staten werd geboren, namelijk nog nooit in levenden lijve hebben ontmoet.

Prinses Catherine keek al eerder uit naar ontmoeting

Kort na de geboorte van Lilibet kreeg prinses Catherine van journalisten de vraag of ze haar nieuwe nichtje al via FaceTime had gesproken. Daarop antwoordde ze: ‘Nee, dat heb ik niet. Nee.’ Vervolgens liet prinses Catherine weten dat ze hoopte dat een ontmoeting niet lang op zich zou laten wachten. ‘Ik wens haar het allerbeste. Ik kan niet wachten om haar te ontmoeten, want we hebben haar nog niet ontmoet, dus hopelijk gebeurt dat snel.’

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Wel een cadeau na de geboorte

Hoewel een persoonlijke ontmoeting uitbleef, lieten prins William en prinses Catherine de geboorte van Lilibet destijds niet ongemerkt voorbijgaan. Royaltyauteur Russell Myers schrijft in William & Catherine: The Intimate Inside Story dat het stel een cadeau en felicitatiekaart naar de Verenigde Staten stuurde. ‘Toen Harry en Meghan op 4 juni 2021 hun dochter Lilibet verwelkomden, stuurden William en Catherine een cadeau en een kaart met felicitaties – maar daar bleef hun contact bij.’ Prins Harry en Meghan kwamen een jaar later met hun kinderen naar het Verenigd Koninkrijk voor het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth II. Lilibet ontmoette toen wel haar overgrootmoeder en koning Charles, maar een privéontmoeting met prins William en prinses Catherine zou er niet zijn geweest.

Prins William zou niet staan te juichen

Koning Charles zou pas drie dagen voordat het nieuws bekend werd op de hoogte zijn gebracht van de plannen van prins Harry om terug te keren. De vorst zou de mogelijkheid zien zitten om zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen vaker te verwelkomen. Bij prins William zou dat anders liggen. HELLO!-royaltyredacteur Emily Nash zei in A Right Royal Podcast: ‘Ik kan me geen situatie voorstellen waarin ze hen met open armen zouden ontvangen. Maar je zou verwachten dat de koning hierover met William heeft gesproken als hij vooraf op de hoogte was.’ Volgens Nash kregen prins William en prinses Catherine het nieuws dus wel eerder te horen dan het grote publiek. ‘We denken dat de Waleses vooraf zijn geïnformeerd. Zij hoorden het dus niet op hetzelfde moment als de rest van de wereld. Ze hebben tijd gehad om het te verwerken.’