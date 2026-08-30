Martin Gaus nog niet klaar met leven: ‘Wil dit meemaken’

Tekst: Redactie Weekend

Martin Gaus heeft ondanks zijn leeftijd nog volop zin in het leven. Eén bijzonder moment hoopt hij in elk geval nog mee te maken, vertelt hij deze week in Weekend. Het gaat om zijn kleinzoon van 23. “Dat wil ik heel graag meemaken.”

Martin Gaus kijkt ondanks alles nog altijd vooruit. Van levensmoeheid is bij hem geen sprake. “Ik heb nog niet het gevoel dat ik levensmoe ben.” Ook op mindere dagen probeert hij niet te lang bij de pakken neer te zitten.

Helly

Een belangrijke rol daarin speelt zijn vrouw Helly, met wie Martin al 53 jaar samen is. Ze weet volgens hem precies hoe ze hem door een moeilijke dag heen helpt. “Ze is geweldig, en altijd op een positieve manier aanwezig. Ze is nooit langer dan één minuut chagrijnig. Zij trekt mij door de zware dagen heen.” Haar optimisme doet hem zichtbaar goed.

Wens

Martin heeft bovendien iets om naar uit te kijken. Zijn kleinzoon staat mogelijk voor een bijzonder moment en daar wil hij graag bij zijn. “Mijn kleinzoon van 23 gaat wellicht over een jaar afstuderen en dat wil ik heel graag meemaken.” Aan zichzelf twijfelen doet hij daarbij niet: “Nee hoor, het komt allemaal goed.”

Lees het hele interview met Martin Gaus in Weekend editie 35, vanaf 26 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.