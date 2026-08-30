Prins Harry neemt opvallend besluit over geld uit nalatenschap van prinses Diana

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry geeft het geld dat hij ontvangt uit het fonds ter nagedachtenis aan zijn moeder prinses Diana voortaan aan een andere organisatie. Jarenlang ging zijn aandeel naar Sentebale, de stichting die hij zelf mede oprichtte, maar na een hoogopgelopen conflict heeft hij daar nu definitief een streep onder gezet.

Het geld krijgt bovendien een opvallende nieuwe bestemming. De opbrengsten gaan naar Elephants Without Borders in Botswana, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van olifanten. Twee dieren die met de bijdrage worden gevolgd, dragen zelfs de namen Archie en Lili, naar de kinderen van prins Harry en Meghan Markle.

Geen geld meer naar Sentebale

Harry richtte Sentebale in 2006 mede op om wezen en jongeren die door hiv zijn getroffen in Lesotho en Botswana te ondersteunen. Jarenlang ontving de organisatie zijn aandeel uit het Diana, Princess of Wales Memorial Fund. Over de afgelopen vijf jaar zou het in totaal om bijna 60.000 dollar zijn gegaan.

Aan die geldstroom is nu een einde gekomen. Uit de financiële stukken van The Royal Foundation blijkt dat prins Harry zijn volledige aandeel aan Elephants Without Borders laat overmaken. In de verklaring staat: ‘Op verzoek van de hertog van Sussex wordt de helft van de netto-opbrengsten die het Diana Fund sinds 18 december 2019 heeft ontvangen, geschonken aan een goed doel naar keuze van de hertog.’ Daar wordt aan toegevoegd: ‘In 2025 zullen alle gelden worden gedoneerd aan Elephants Without Borders.’

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Olifanten Archie en Lili

De nieuwste bijdrage bedraagt iets meer dan 7.347 dollar. Elephants Without Borders gebruikt dat geld onder meer om twee olifanten in de Okavangodelta te volgen. De dieren zijn Archie en Lili genoemd, als eerbetoon aan de kinderen van prins Harry. De organisatie wordt geleid door bioloog Mike Chase, die al meer dan twintig jaar bevriend is met de prins. Hij noemt de donatie een ‘enorme eer.’ Over Harry’s betrokkenheid bij Botswana zegt Chase: ‘De hertog heeft een enorme passie voor de Okavangodelta, Botswana, de bevolking en de natuur daar.’ Ook zegt hij: ‘Ik ben hem ontzettend dankbaar dat hij ons via het Diana Memorial Fund steunt. Dat betekent heel veel voor ons en voor de olifanten die we zo hard proberen te beschermen.’

Breuk na felle ruzie met prins Harry

De nieuwe bestemming van het geld volgt op een zware crisis binnen Sentebale. De verhouding tussen prins Harry en bestuursvoorzitter Sophie Chandauka verslechterde in 2025 zo sterk dat zowel hij als meerdere trustees opstapten. Het conflict liep uiteindelijk uit op een juridische strijd, waarbij prins Harry werd beschuldigd van smaad en het aanjagen van een vijandige mediacampagne. Hij wees die aantijgingen af als beledigend en ongegrond. Daarmee lijkt de breuk met Sentebale nu compleet. Tegelijkertijd blijft prins Harry zich richten op natuurbescherming in Afrika. Ook na zijn vertrek uit het bestuur van African Parks liet zijn woordvoerder weten dat zijn betrokkenheid bij natuurbehoud onverminderd groot blijft.