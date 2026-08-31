Kelly Piquet openhartig over zware periode rond dochter Penelope

Tekst: Ruth Smeets

Kelly Piquet (37) heeft haar volgers geraakt met een persoonlijk bericht over haar dochter Penelope (7). Bij een serie vrolijke foto’s van een gezamenlijke fotoshoot schrijft de vriendin van Max Verstappen dat de afgelopen maand bepaald niet gemakkelijk was.

De beelden verschijnen een maand nadat Penelope haar zevende verjaardag vierde. Kelly Piquet deelt haar dochter de laatste tijd minder uitgebreid op sociale media, maar maakt voor deze gelegenheid een uitzondering. Tegelijkertijd laat ze doorschemeren dat er achter de vrolijke foto’s een lastige periode schuilgaat.

Verjaardag kreeg andere lading

‘Verjaardagen zouden alleen maar vrolijk moeten zijn, maar deze was het begin van een moeilijke maand’, schrijft Kelly. Volgens haar heeft die periode haar opnieuw laten zien hoe belangrijk rust, stabiliteit en emotionele veiligheid voor kinderen zijn. Wat er precies is gebeurd, vertelt ze niet. Penelope is de dochter van Kelly en haar ex-partner, de Russische auto-coureur Daniil Kvyat, die eerder liet weten veel tijd met zijn dochter door te brengen, maar daar weinig van op sociale media te delen.

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Kelly Piquet probeert kalmte te bewaren

In haar bericht staat Kelly uitgebreid stil bij haar rol als moeder. ‘Het moederschap heeft me geleerd dat ik niet kan bepalen hoe andere mensen zich gedragen. Ook kan ik mensen niet dwingen om te communiceren, mee te werken of de behoeften van een kind voorop te stellen’, schrijft ze. Zelf wil ze vooral proberen haar dochter zoveel mogelijk rust te geven. ‘Ik kan alleen kiezen welke moeder ik ben: kalm blijven als ik wil schreeuwen, de frustratie opvangen zodat zij dat niet hoeft te doen, haar geruststellen als ze in de war is en haar eraan herinneren dat beslissingen van volwassenen nooit haar verantwoordelijkheid zijn.’

Band met Max en haar vader

Ook Max Verstappen speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven van Penelope. De Formule 1-coureur vertelde in 2023 dat hij haar vaak ziet wanneer hij thuis is. Tegelijkertijd maakte hij duidelijk dat hij de plek van haar vader niet wil innemen. ‘Maar ik ben niet de vader, dat is niet het doel. Het is altijd erg belangrijk dat ze een goede relatie heeft met haar eigen vader, en die heeft ze.’ Daniil vertelde zelf in 2024 dat hij veel tijd met Penelope doorbrengt, maar daar bewust weinig over deelt.

Liefdevolle woorden voor Penelope

Ondanks de moeilijke maand wil Kelly vooral stilstaan bij de mooie momenten met haar dochter. ‘Ik kies ervoor om te focussen op wat ertoe doet: zeven mooie jaren met dit bijzondere meisje en het voorrecht om haar moeder te zijn.’ Daarna richt ze zich rechtstreeks tot Penelope. ‘Mijn P, ik zal altijd naar je luisteren, voor je opkomen, je zachtheid beschermen en je eraan herinneren dat je gevoelens ertoe doen. Dat je zevende jaar je maar rust, vrijheid en ongecompliceerd geluk mag brengen, zoals elk klein meisje verdient.’ Het bericht maakt veel los bij haar volgers en kreeg na een dag ruim 470.000 likes en honderden reacties.