Prinses Ariane begint aan studie in Delft: RVD deelt foto’s van de eerste dag

Tekst: Ruth Smeets

Voor prinses Ariane (19) is een spannende nieuwe fase aangebroken. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is maandag gestart met de bachelor Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. De Rijksvoorlichtingsdienst deelt ter gelegenheid daarvan nieuwe foto’s van de prinses op haar eerste studiedag.

Na haar schooltijd in Italië en een tussenjaar maakt prinses Ariane nu de overstap naar het studentenleven. Dat ze voor een pittige opleiding heeft gekozen, is duidelijk: van de duizenden aanmeldingen werd maar een klein deel toegelaten.

Prinses Ariane moest gewoon door de selectie heen

Voor haar plek aan de TU Delft kreeg prinses Ariane geen speciale behandeling. Onderwijsdirecteur Joris Melkert laat daar geen misverstand over bestaan. ‘Natuurlijk houden wij geen rekening met het feit of iemand prinses is of niet. Sterker nog, tot voor kort wist ik niet eens dat ze deelnam aan de selectie.’ Voor de 440 beschikbare plaatsen meldden zich dit jaar maar liefst 4.300 kandidaten. Het overgrote deel viel daardoor buiten de boot. ‘Dat is eigenlijk heel jammer, want onder deze 4.300 kandidaten zitten er veel meer dan de 440 die geschikt zijn om onze opleiding te doen’, vertelt Melkert. Prinses Ariane doorstond de selectie en behoort daarmee tot de kleine groep eerstejaars die aan de studie mag beginnen.

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Bijzondere familieband met Delft

Dat prinses Ariane juist voor deze opleiding kiest, heeft een opvallend koninklijk tintje. Haar oom prins Friso studeerde namelijk eerder precies hetzelfde aan de TU Delft. De in 2013 overleden broer van koning Willem-Alexander liep daar eind jaren tachtig en begin jaren negentig rond. Melkert zat in die periode zelf ook in Delft. ‘Ik was in die tijd zelf student en heb er eigenlijk vrijwel niets van gemerkt. Ik wens prinses Ariane ook een heel gewone studententijd toe.’ Ook gravin Zaria, de dochter van prins Friso en prinses Mabel, studeert op dit moment aan de TU Delft. Prinses Ariane is dus zeker niet de enige binnen de familie met een band met de studentenstad.

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Prinses Ariane Start Studie 3 Beeld: RVD

Pittige kost voor de prinses

De komende jaren krijgt prinses Ariane te maken met stevige technische vakken. Zo komen aerodynamica, vliegtuigmotoren, lichtgewichtconstructies en ruimtevaarttechnologie voorbij. Ook wiskunde en natuurkunde vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding. Volgens Melkert is de studie niet voor niets berucht om haar niveau. ‘Dit is letterlijk de enige plek in Nederland waar je opgeleid kan worden tot raketgeleerde. De opleiding wordt mede daarom wel gezien als een van de lastigste van het hele land.’ Daarbij is er nog een grappig detail: prinses Ariane deelt haar naam met de bekende Ariane-raketten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Dat maakt haar keuze voor deze studie extra toepasselijk.

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Prinses Ariane Start Studie 4 Beeld: RVD

Hoe ziet haar studentenleven eruit?

Prinses Ariane behaalde vorig jaar haar International Baccalaureate aan het United World College Adriatic in Italië. Daarvoor zat ze vier jaar op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Na een tussenjaar, waarin ze onder meer reisde en nadacht over haar toekomst, is ze nu officieel student. Hoe prinses Ariane haar leven in Delft precies gaat invullen, blijft buiten de openbaarheid. Wel is ze de afgelopen tijd meerdere keren gespot bij kennismakingsmomenten van het Delftsch Studenten Corps. Of ze op kamers gaat, is niet bekend. Duidelijk is wel dat er voor de prinses een heel nieuw bestaan begint, met colleges, studieboeken en mogelijk ook het nodige studentenleven.