Híer gaan de Europese royals naar school in het nieuwe schooljaar

Tekst: Ruth Smeets

Ook voor jonge prinsen en prinsessen betekent het einde van de zomervakantie dat studie en opleiding weer beginnen. De een keert terug naar de universiteit, de ander begint aan een nieuwe school of kiest juist voor een militaire loopbaan.

Opvallend is hoe uiteenlopend de keuzes voor school zijn. Politiek en internationale betrekkingen zijn geliefd bij toekomstige troonopvolgers, terwijl andere royals zich richten op techniek, economie, landbouw of het leger.

Waar gaan de Nederlandse royals naar school?

Prinses Amalia vervolgt haar bachelor Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Tegelijkertijd volgt ze een militair traject bij het Defensity College. Nadat ze in juli haar luchtvaartonderdeel afrondde, staat in het nieuwe studiejaar een opleiding bij de marine op het programma. Prinses Alexia keert naar verwachting terug naar Londen om haar bachelor civiele techniek aan University College London voort te zetten. Prinses Ariane begint met de bachelor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft.

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Waar gaan de Britse royals naar school?

Prins George begint op 8 september aan Eton College in Windsor. De dertienjarige treedt daarmee in de voetsporen van onder anderen zijn vader prins William en zijn oom prins Harry. Omdat Eton een kostschool voor jongens is, verblijft George er een groot deel van de tijd, al kan hij tijdens bepaalde weekenden en vakanties naar huis. Prinses Charlotte en prins Louis blijven ondertussen leerling van Lambrook School, waar naast het reguliere onderwijs veel aandacht is voor kunst en sport. Voor Lady Louise Mountbatten-Windsor en James Mountbatten-Windsor, de kinderen van prins Edward en hertogin Sophie, verandert er eveneens het nodige. Louise heeft haar studie aan de University of St. Andrews afgerond en neemt een tussenjaar waarin reizen, vrijwilligerswerk en deeltijdbanen op het programma staan. James begint aan de Royal Agricultural University en gaat daar rural land and property management studeren.

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Waar gaan de Spaanse royals naar school?

Prinses Leonor verruilt haar militaire opleiding voor de universiteit. Na drie jaar waarin ze achtereenvolgens ervaring opdeed bij landmacht, marine en luchtmacht, begint de twintigjarige aan een bachelor politicologie aan de Carlos III University in Madrid. Daarbij krijgt ze onder meer vakken op het gebied van rechten, economie, sociologie, geschiedenis en internationale betrekkingen. Naast haar studie blijft prinses Leonor officiële verplichtingen uitvoeren. Infanta Sofia studeert eveneens politicologie en internationale betrekkingen, maar doet dat voorlopig in Parijs. Zij volgt het programma van Forward College en verhuist volgens de planning aan het begin van studiejaar 2027 naar Berlijn.

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Waar gaan de royals uit Monaco naar school?

Prins Jacques en prinses Gabriella hebben hun basisschoolperiode afgerond. De elfjarige kinderen van prins Albert en prinses Charlène zaten op het François d’Assise-Nicolas Barré Institute in Monaco, een katholieke school met onderwijs van kleuterklas tot middelbare school. Het paleis heeft nog niet bekendgemaakt waar Jacques en Gabriella hun opleiding voortzetten. Het is daardoor nog onduidelijk of ze simpelweg op dezelfde school blijven of na de zomer ergens anders beginnen.

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Waar gaan de Deense royals naar school?

Kroonprins Christian zet zijn militaire traject voort. De twintigjarige toekomstige koning verblijft op de kazerne van Høvelte, ten noorden van Kopenhagen, waar hij als pelotonsleider verantwoordelijkheid draagt voor een groep dienstplichtigen. Volgens het paleis vormt het aansturen en opleiden van jonge militairen een belangrijk onderdeel van zijn praktische vorming tot officier. Prinses Isabella heeft eveneens voor militaire dienst gekozen. Zij sloot zich op 3 augustus aan bij het Gardehusarregiment in Slagelse en blijft daar elf maanden. Daarmee is zij de eerste vrouw uit de Deense koninklijke familie die in het leger dient. Over de plannen van prins Vincent en prinses Josephine is niets bekendgemaakt.

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Waar gaan de Noorse royals naar school?

Prinses Ingrid Alexandra keert tijdelijk terug naar Noorwegen. Hoewel ze staat ingeschreven aan de University of Sydney, volgt ze dit semester onderwijs aan de Universiteit van Oslo. Daar neemt ze onder meer vakken op het gebied van vergelijkende politiek en conflictoplossing. Prins Sverre Magnus kiest juist voor het buitenland. Hij begint bij Forward College in Lissabon en gaat daar bedrijfskunde, economie, statistiek en boekhouden studeren. Daarna verhuist hij volgens het opleidingsprogramma eerst naar Parijs en vervolgens naar Berlijn.

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Waar gaan de Belgische royals naar school?

Prinses Elisabeth heeft haar master public policy aan Harvard afgerond en kiest voorlopig voor een sabbatical. Mogelijk duurt die onderbreking zelfs twee jaar, waarna zij zich verder op haar koninklijke taken zal richten. Prinses Éléonore verhuist naar Nederland voor een bachelor Humanities and Social Sciences aan de Universiteit Utrecht. Prins Gabriel zette eerder zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School in Brussel voort met een master. Prins Emmanuel studeert Business Administration aan ISTEC in Brussel en is daarnaast actief als dj onder de naam DJ Vyntrix.