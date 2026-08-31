Dolly Parton in besloten kring begraven naast grote liefde Carl Dean

Tekst: Evelien Berkemeijer

Dolly Parton is in besloten kring begraven in Nashville. De countryster kreeg haar laatste rustplaats naast haar overleden echtgenoot Carl Dean, met wie ze bijna zestig jaar getrouwd was.

De naaste familie van Dolly Parton kwam vrijdagochtend bijeen in Woodlawn Memorial Park and Mausoleum. Op de bronzen grafplaat staan de namen van Dolly en Carl, die in maart 2025 overleed, samen met een afbeelding van haar huis in Tennessee. De zangeres overleed vorige week op tachtigjarige leeftijd.

Fans kunnen afscheid nemen van Dolly Parton

Amelia Young van NewsChannel 5 in Nashville deelde op sociale media foto’s van het graf. Volgens haar heeft de begraafplaats fluwelen touwen en gastenboeken geplaatst, zodat fans hun respect kunnen betuigen. ‘Fans en vrienden van Dolly over de hele wereld worden aangemoedigd om Dolly te eren op sociale media door Dolly Parton te taggen’, staat in het overlijdensbericht van de begraafplaats. De familie vraagt om in plaats van bloemen te doneren aan Dolly Parton’s Imagination Library. Op Woodlawn Memorial Park and Mausoleum liggen ook verschillende andere countrysterren begraven, onder wie George Jones, Tammy Wynette, Eddy Arnold, Marty Robbins en Porter Wagoner. Porter was de voormalige mentor van Dolly, voor wie zij het lied I Will Always Love You schreef als professioneel afscheid toen ze in 1973 solo ging.

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Persoonlijk eerbetoon na begrafenis

Na de begrafenis deelde Partons achternicht Lainey Parton een uitgebreid eerbetoon op Instagram. ‘Dit is een heel moeilijk bericht voor me om te schrijven. Ik wilde wachten tot na de begrafenis van mijn oma gisteren voordat ik dit allemaal onder woorden probeerde te brengen.’ Ze vervolgde: ‘Vanaf mijn kindertijd gaf mijn oma me altijd het gevoel dat ik goed genoeg was. Ze maakte mijn dromen nooit te groot en gaf me nooit het gevoel dat ik iets niet kon. Ze geloofde in me voordat ik zelf wist hoe ik in mezelf moest geloven.’ Ook schreef Lainey over hun gezamenlijke muziekherinnering: ‘Een herinnering die ik altijd zal koesteren, is toen ze me vroeg om met haar mee te zingen op haar album @smokymountaindna. Ik zat in de eerste klas van de middelbare school en was ZO nerveus. Maar ze had een manier om me het gevoel te geven dat er niets ergs kon gebeuren. Ze gaf me een gevoel van veiligheid, zelfvertrouwen en dat ik er helemaal bij hoorde. … Ze zei niet alleen dat ik mijn dromen moest najagen, ze hielp me er ook bij.’

Dolly Parton werd tachtig jaar

Neef Bryan Seaver maakte het overlijden van Dolly bekend in een persbericht dat met The Times werd gedeeld en via een video op haar Instagrampagina. Een vertegenwoordiger van het countrymuziekicoon verklaarde: ‘Na een dappere strijd tegen kanker is Dolly vandaag in het Vanderbilt-Ingram Cancer Center, omringd door dierbaren, overleden.’ Welk type kanker bij Dolly was vastgesteld, werd niet bekendgemaakt.

Bron: Los Angeles Times